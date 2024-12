Десетки хиляди остават без ток след снежната буря в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

Хиляди хора в Босна и Херцеговина все още са без електричество заради снежна буря, а спасителите откриха тялото на служител на метеорологична станция в планината. Бурята, която започна на 22 декември, първоначално остави над 170 000 души без електричество и отряза части от балканската държава. Въпреки че времето в цялата страна се подобри, местните власти и енергийните компании заявиха, че хиляди хора все още са откъснати от света заради блокирани пътища, а десетки хиляди домакинства са без електричество, особено в Северна Босна, предаде БГНЕС.

Crazy video from area of Kneževo, in central areas of Bosnia and Herzegovina, which got more than 100cm of snow from cyclone on the first part of this week.https://t.co/sJyX2R2ePt