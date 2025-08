Дигитален Апокалипсис: Известна руска хакерска група заплаши ЕС (ВИДЕО)

"Разрушителните действия никога не са били нещо, което се е харесвало на пострадалите. Само зло може да спре злото. Съветвам Европейският съюз да играе нашата игра. Ние атакуваме, вие се браните. Вашите страни са нашия тренировъчен полигон. Не искам да споменавам 2022 година и 2023 година, в които ЕС беше в депресия заради хакерски атаки. Не е това, което ви гарантирам. Нашият екип само ви информира, като врагове, че започваме масирана кибероперация срещу ЕС и Украйна". Това е послание от проруската хакерска група KillNet, която е известна с атаките си тип "отказ от услуга" (DDoS) т.е. по същество блокиране на сървъри с прекомерен за техните възможности трафик.

Проруските хакери твърдят, че сега няма да ударят по познат начин, а че са разработили революционно мрежово оръжие. С него могат да нанесат такива поражения чрез онлайн атаки върху дадена държава, че да я изолират за месеци наред от "света на Интернет". С други думи, хакерите обещават дигитален Апокалипсис.

Russian media report that the hacker group KillNet is preparing a major cyberattack on the entire European Union, with France set to be the first target.



According to the hackers, they’ve developed a "revolutionary network weapon" capable of isolating any country for months… pic.twitter.com/wif9ryaSQT