ДНР осъди на смърт британци и мароканец, воювали в защита на Украйна (ВИДЕО)

Трима пленници бяха признати за виновни за "наемничество, терористична дейност и опит за насилствено завземане на властта". Осъдените са гражданин на Мароко и двама британци - 28-годишният Айдън Ейслин и 48-годишният Шон Пинър. И тримата бяха осъдени на смърт чрез разстрел.

Въпреки факта, че руските нашественици нарекоха защитниците на Украйна "наемници", и тримата мъже официално се присъединиха към въоръжените сили на Украйна преди началото на пълномащабната война и живееха в страната от няколко години. Пинър и Ейслин специално заявиха пред "съда", че са част от украинските морски пехотинци. А в специално изявление британският общински съветник в Нюарк Робърт Дженрик заяви, че Айдън Ейслин, който е родом от Нюарк, живее в Украйна преди Русия да започне войната.

The Russian Ambassador should be summoned to the Foreign Office to account for this most egregious breach of the Geneva Convention. Aiden must be released as soon as practicable. 3/3

В контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция РИА Новости се появи информацията, че тримата са се признали за виновни. Според журналиста Андрий Цаплиенко, адвокатът на осъдените казал, че клиентите му възнамеряват да обжалват решението на така наречения "съд" и имат 1 месец да го сторят. Те също могат да поискат да бъдат помилвани. Ако лидерът на ДНР Денис Пушилин ги помилва, тогава смъртното наказание може да бъде заменено с доживотен затвор или 25 години затвор.

British citizens Aiden Aslin and Shaun Pinner, and Moroccan national Saadoun Brahim, all of whom fought on contract with Ukraine’s military, have been sentenced to death by the Kremlin’s puppet authorities in Donetsk in show trial that lasted mere days. They were not mercenaries. pic.twitter.com/QYGOEkHXHE