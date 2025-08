ЕС обмисля санкции срещу Китай

Европейският съюз подготвя санкции срещу Китай, информира Politico. Причината е, че Пекин подкрепя руското нахлуване в Украйна. ЕС е започнал да обсъжда санкциите, след като през юли агенция Reuters публикува разследване, в което се разкрива схема за доставка на китайски двигатели за дронове за руският военен завод "Купол" тайно купува от Китай, маскирани като "промишлени хладилни станции".

Китай и Русия започват съвместни вoенни учения в Японско море

По думите на източник на Politico ЕС е знаел за доставките на дронове в Русия още преди публикуването на разследването, но то е "предизвикало тревога в Брюксел". 15 страни са предявили претенции към Китай, но Пекин или отрича своята съпричастност, или отказва да отговори.

"Докладът е точен и показва, че ролята на Китай се засилва, както количествено, така и качествено. С увереност може да се твърди, че без подкрепата на Китай войната сега би изглеждала по съвсем друг начин", допълва още източникът на Politico.

