До детска градина в Минск паднаха отломки от дрон, Беларус не казва какъв е (СНИМКА)

Министерството на отбраната на Беларус съобщи, че на 29 юли рано сутринта е бил прехванат и свален дрон, летящ над столицата Минск. Местната независима медия Zerkalo, позовавайки се на жители, обяви, че безпилотният летателен апарат, след като е бил свален от ПВО, се е разбил в жилищна сграда, а след това се е ударил в паркиран автомобил. Наблизо се намира детска градина. Министерството на отбраната на Беларус заяви, че силите за противовъздушна отбрана са открили машината около 2 ч. местно време и са я свалили с помощта на системи за електронно заглушаване.

Съобщава се, че дронът се е разбил в 2:33 ч. местно време след полунощ на 28 срещу 29 юли в северозападната част на Минск. Няма данни за пострадали.

Кадрите, прегледани от Zerkalo, са запечатали звука на бръмчащ дрон, последван от силна експлозия и шум от отломки, които се удрят в земята. Според свидетели полицията е пристигнала повече от 20 минути след взрива и бързо е разчистила района.

Разследващият комитет на Беларус заяви, че дронът е носел бойна глава, пълна с тротил, и множество метални снаряди.

