Докато Париж буквално гори: Двойка реши, че е време за вино в събота вечер (ВИДЕО)

Докато Париж буквално гореше, а някои определяха това като нова френска революция - двойка спокойно допиваше питиетата си в ресторант. Зад тях се виждат пламъци, но мъжът и жената продължаваха да си говорят - сякаш нищо не се случва, сякаш нищо не може да наруши спокойствието им. Кадрите са заснети на 17 октомври по време на масови протести в Париж, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

🥂 Paris is burning, but they’re calmly finishing their drinks Flames can be seen behind them, yet the man and woman keep chatting as if nothing is happening. The footage was filmed on October 17 during mass protests in Paris. — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026

Хаос в Париж? Време е за джогинг

ABC News сподели кадри как една решителна жена, излязла за джогинг, изглежда не се смути от продължаващите безредици в Париж, като в събота избра да пробяга направо през хаоса.

Десетки арестувани и полицейски час във Франция

Според полицията 855 души са били арестувани в района на френската столица, след като агресивни групи влязоха в сблъсъци с органите на реда и разграбиха магазини по време на протестно шествие. В проявата се включиха около 110 000 души, които изразиха недоволството си от растящите разходи за живот и лошите условия в училищата, пише още ABC News. Малко по-рано Le Monde съобщи, че вместо извънредно положение, във Франция се въвежда полицейски час. ОЩЕ: Полицейски час във Франция след метежите: Макрон отхвърля оставката на вътрешния министър (ВИДЕО)