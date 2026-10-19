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Полицейски час във Франция след метежите: Макрон отхвърля оставката на вътрешния министър (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 15:02 часа 1150 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полицейски час във Франция след метежите: Макрон отхвърля оставката на вътрешния министър (ВИДЕО)

„Ако е необходимо, очевидно бихме могли да въведем извънредно положение. Към днешна дата полицейският час изглежда по-подходящ за ситуацията“, обяви премиерът на Франция Себастиан Льокорню след безредиците в няколко френски града от 17 октомври 2026 г., предаде френският вестник Le Monde. В понеделник Себастиан Льокорню поиска от префектите да въведат „частични и много локализирани“ полицейски час.

Описвайки ситуацията като „географски много разпокъсана“ и „силно локализиран хаос в градските центрове“, министър-председателят на Франция заяви, че е поискал от префектите да въведат „частични и много локализирани“ полицейски часове, по-специално за защита на бизнеса. „Няма да се позволи да се затвърдят грабежите“, заяви той, добавяйки, че Министерството на вътрешните работи ще публикува „доста точна карта“ на засегнатите райони по-късно същия следобед.

 „Числеността на полицията и жандармерията ще бъде засилена този уикенд“, заяви вътрешният министър Лоран Нунес.

Макрон отхвърля оставката на вътрешния министър

Френският президент Еманюел Макрон отхвърли оставката на вътрешния министър на страната Лоран Нунес, докато министър-председателят на Франция каза, че му има пълно доверие. 

„Имам ли доверие в Лоран Нунес? Да, иначе нямаше да стои до мен ... Ситуацията е достатъчно трудна и без да се играе играта на оставка “, заяви министър-председателят, докато министърът на вътрешните работи.

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Въпреки че министърът на вътрешните работи трябваше да пътува до Марсилия в понеделник следобед, за да се срещне с кмета Беноа Паян, икономическите участници и силите за вътрешна сигурност, той в крайна сметка реши да отложи пътуването си, защото трябва да участва в работна среща с министър-председателя и други министри. ОЩЕ: Франция днес: Макрон се закани на мародерите, Меланшон не осъди вандализма (ВИДЕО)

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Париж Франция протести Еманюел Макрон Себастиан Льокорню
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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