Полицейски час във Франция след метежите: Макрон отхвърля оставката на вътрешния министър (ВИДЕО)

„Ако е необходимо, очевидно бихме могли да въведем извънредно положение. Към днешна дата полицейският час изглежда по-подходящ за ситуацията“, обяви премиерът на Франция Себастиан Льокорню след безредиците в няколко френски града от 17 октомври 2026 г., предаде френският вестник Le Monde. В понеделник Себастиан Льокорню поиска от префектите да въведат „частични и много локализирани“ полицейски час.

Описвайки ситуацията като „географски много разпокъсана“ и „силно локализиран хаос в градските центрове“, министър-председателят на Франция заяви, че е поискал от префектите да въведат „частични и много локализирани“ полицейски часове, по-специално за защита на бизнеса. „Няма да се позволи да се затвърдят грабежите“, заяви той, добавяйки, че Министерството на вътрешните работи ще публикува „доста точна карта“ на засегнатите райони по-късно същия следобед.

„Числеността на полицията и жандармерията ще бъде засилена този уикенд“, заяви вътрешният министър Лоран Нунес.

French Prime Minister Sébastien Lecornu: We have a number of arrests leading to police custody, which are now resulting in a very high rate of judicial action, almost 80%. Two-thirds are adults, almost all of them are men, and they are often people already known to the police. So judicial proceedings will also allow us to calm things down by putting a number of individuals out of action. — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Макрон отхвърля оставката на вътрешния министър

Френският президент Еманюел Макрон отхвърли оставката на вътрешния министър на страната Лоран Нунес, докато министър-председателят на Франция каза, че му има пълно доверие.

„Имам ли доверие в Лоран Нунес? Да, иначе нямаше да стои до мен ... Ситуацията е достатъчно трудна и без да се играе играта на оставка “, заяви министър-председателят, докато министърът на вътрешните работи.

Въпреки че министърът на вътрешните работи трябваше да пътува до Марсилия в понеделник следобед, за да се срещне с кмета Беноа Паян, икономическите участници и силите за вътрешна сигурност, той в крайна сметка реши да отложи пътуването си, защото трябва да участва в работна среща с министър-председателя и други министри. ОЩЕ: Франция днес: Макрон се закани на мародерите, Меланшон не осъди вандализма (ВИДЕО)