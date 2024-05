Дронове с автомати и ракети: Ново оръжие от САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Разработките са на компанията Feloni Aero. Първият вид дрон Felon 1.0 носи автоматично оръжие, 5.56 калибър. Вторият вид FelonX е въоръжен с ракети - по-точно, най-малкият известен вид противотанкови ракети Spike.

Освен това - дроновете имат сериозни разузнавателни способности. Те са екипирани с технология на принципа на милиметрови вълни (C-UAS), което позволява несравнима прецизност и ефективност при откриване, проследяване и неутрализиране на вражески дронове, сочи описанието на сайта на компанията-производител.

Най-разпространените на бойното поле в Украйна са FPV дроновете, както и тези, които се използват за бомбардировка с гранати или експлозиви.

