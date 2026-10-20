Дъщерята на Владимир Путин ли поема контрола над правителството в Москва? Този въпрос изникна на дневен ред, докато в руската изпълнителна власт тече мащабно преструктуриране. 41-годишната Ирина Окладникова ще стане най-младият заместник министър-председател и ръководител на изпълнителната служба на правителството. Интересна подробност е, че брат ѝ Александър Волф е работил за фондацията „Иннопрактика“, която е свързана с дъщерята на Путин Катерина Тихонова.
"Изглежда, че сред управляващия елит на Русия е в ход смяна на поколенията. Възможно ли е г-жа Тихонова да знае нещо за здравето на баща си, което я подтиква да прокарва свои хора в правителството?", пита беларуската опозиционна телевизия Nexta.
Is Putin's daughter taking control of the government? A major reshuffle is underway in Russia's cabinet 41-year-old Irina Okladnikova is set to become the youngest deputy prime minister and head of the government's executive office. An interesting detail: her brother, Alexander Wolf, worked for the Innopraktika foundation, which is linked to Putin's daughter Katerina Tikhonova. Meanwhile, 70-year-old Yuri Trutnev is leaving his posts as deputy prime minister and presidential envoy to the Far East after 13 years. According to media reports, he may continue his career in the Kremlin. It's also worth recalling that 73-year-old Sergei Ivanov, one of Putin's longtime associates, died in June. In the autumn, rumors emerged that 73-year-old Sergei Mironov was seriously ill, although the politician himself denied them. It looks like a generational shift is underway among Russia's ruling elite. Could Ms. Tikhonova know something about daddy's health that is prompting her to push her own people into government?— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
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Промените в руското правителство
Диктаторът вече одобри пет промени в правителството и премиерът Михаил Мишустин ги внесе за одобрение в парламента. Най-важната е, че Окладникова става най-младият вицепремиер в кабинета. Тя е родена на 3 ноември 1984 г. в Красноярск. Към момента тя е първи зам.-министър на финансите. Има диплома по световна икономика. Освен във финансовото ведомство е работила още в подразделение на Министерството на природните ресурси и дърводобивната промишленост.
Настоящият министър на транспорта Андрей Никитин е предложен за вицепремиер, а ръководителят на Федералната агенция за въздушен транспорт Дмитрий Ядров ще заеме неговия пост.
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Министърът на финансите Антон Силуанов също е предложен за издигане до вицепремиер, а губернаторът на Приморския край Олег Кожемяко е предложен за вицепремиер - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Далекоизточния федерален окръг.
Междувременно 70-годишният Юрий Трутнев напуска постовете си като заместник министър-председател и президентски пратеник в Далечния Изток след 13 години. Според медийни съобщения той може да продължи кариерата си в Кремъл.
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