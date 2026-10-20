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Дъщерята на Путин ли поема руското правителство? Загадъчна промяна по върховете (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 12:02 часа 1901 прочитания 0 коментара
Снимка: minfin.gov.ru
Дъщерята на Путин ли поема руското правителство? Загадъчна промяна по върховете (ВИДЕО)

Дъщерята на Владимир Путин ли поема контрола над правителството в Москва? Този въпрос изникна на дневен ред, докато в руската изпълнителна власт тече мащабно преструктуриране. 41-годишната Ирина Окладникова ще стане най-младият заместник министър-председател и ръководител на изпълнителната служба на правителството. Интересна подробност е, че брат ѝ Александър Волф е работил за фондацията „Иннопрактика“, която е свързана с дъщерята на Путин Катерина Тихонова.

"Изглежда, че сред управляващия елит на Русия е в ход смяна на поколенията. Възможно ли е г-жа Тихонова да знае нещо за здравето на баща си, което я подтиква да прокарва свои хора в правителството?", пита беларуската опозиционна телевизия Nexta.

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Промените в руското правителство

Диктаторът вече одобри пет промени в правителството и премиерът Михаил Мишустин ги внесе за одобрение в парламента. Най-важната е, че Окладникова става най-младият вицепремиер в кабинета. Тя е родена на 3 ноември 1984 г. в Красноярск. Към момента тя е първи зам.-министър на финансите. Има диплома по световна икономика. Освен във финансовото ведомство е работила още в подразделение на Министерството на природните ресурси и дърводобивната промишленост.

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Настоящият министър на транспорта Андрей Никитин е предложен за вицепремиер, а ръководителят на Федералната агенция за въздушен транспорт Дмитрий Ядров ще заеме неговия пост.

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Министърът на финансите Антон Силуанов също е предложен за издигане до вицепремиер, а губернаторът на Приморския край Олег Кожемяко е предложен за вицепремиер - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Далекоизточния федерален окръг.

Междувременно 70-годишният Юрий Трутнев напуска постовете си като заместник министър-председател и президентски пратеник в Далечния Изток след 13 години. Според медийни съобщения той може да продължи кариерата си в Кремъл.

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