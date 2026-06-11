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Страхът сковава Путин - пратил дъщерите и внуците си в бункера

11 юни 2026, 17:54 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram.com/Проект
Страхът сковава Путин - пратил дъщерите и внуците си в бункера

На фона на опасенията от опити за покушение руският диктатор Владимир Путин е наредил на двете си по-големи дъщери да заживеят при него в строго охранявания му горски дворцов комплекс във Валдай - между Москва и Санкт Петербург. Те трябва да преместят там и внуците на стопанина на Кремъл. Според разследване на We Can Explain най-голямата му дъщеря - 41-годишната Мария Воронцова, която е мултимилионерка - се е преместила в комплекса заедно с двете си деца. Към нея се присъединили по-малката й сестра, 39-годишната бивша акробатка Катерина Тихонова и синът ѝ.

Строго охраняваният имот, разположен на около 370 км северозападно от Москва, вече е дом на партньорката на Путин, 43-годишната Алина Кабаева, и двамата им малки синове, 11-годишния Иван и 6-годишния Владимир, твърди Daily Express.

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Отсъства третата дъщеря на Путин, за която се носят слухове, 23-годишната Луиза Розова, която живее предимно в Париж. Тя е дете на 51-годишната Светлана Кривиногих - бивша чистачка, която по-късно се превърна в богат банков мениджър.

Междувременно най-големите дъщери на Путин продължават да заемат видни роли в Русия. Воронцова е ендокринолог, занимаващ се с изследвания в областта на дълголетието, докато Тихонова ръководи големи държавни инициативи в областта на науката и технологиите. И двете са дъщери на бившата първа дама на Русия, Людмила Путина, с която Путин се разведе през 2014 г.

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Снимка: Kremlin.ru

Затегната охрана във Валдай и 27 единици ПВО, за да пазят диктатора

Охраната на имота на полуострова, разположен между две езера и заобиколен от гъста гора, е била значително засилена в контекста на факта, че украинските дронове навлизат все по-дълбоко в руска територия.

Комплексът вече е защитен от 27 кули за противовъздушна отбрана, разположени в два защитни кръга, което е значително увеличение в сравнение със седемте кули, разположени там преди две години. Според широкоразпространявана информация в медиите имението разполага и с подземен бункер.

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Освен подобренията във физическата сигурност - руски служители наскоро са проверили и временно изключили мрежата от камери за наблюдение в Кремъл поради опасения от кибершпионаж, предава Financial Times. Прегледът на сигурността е вследствие на съобщения, че американските и израелските разузнавателни служби са използвали хакнати канали за наблюдение, за да проследят и ликвидират иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Руската система е била отново свързана с интернет едва след като е била напълно изолирана и проверена от технически експерти: Изкуственият интелект може да го убие: Мерките на Кремъл да опази Путин.

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Русия Владимир Путин Екатерина Тихонова война Украйна Валдай мария воронцова
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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