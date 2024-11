Ермак: Да не бъде поканена Украйна в НАТО заради корупция е само извинение (ВИДЕО)

Да не бъде поканена Украйна в НАТО поради корупция е само извинение. Това каза ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Андрий Ермак. Той отбеляза, че Украйна активно се бори с корупцията.

Още: Нов руски фейк: Началникът на кабинета на Зеленски уж приел условията на Путин, за да има мир

„Ние говорим открито с нашите партньори – корупция има във всички страни. Основното е как правителството се бори днес, изгражда институции, как се бори с тази корупция днес. Ако някой ни каже, и между другото гражданското общество е съгласно с това, че не можем да получим покана за НАТО поради нивото на корупция в Украйна – това е търсене на причини да не бъде направено това“, каза Ермак в интервю, излъчено по националната телевизия.

Още: Съсредоточил ли е много власт Зеленски в ръцете си и кога ще позволи президентски избори в Украйна: Отговор от Киев

В същото време ръководителят на кабинета на президента отбеляза, че Украйна се бори с проблема с корупцията, но той „не се е появил през 2019 г.“. „Този ​​проблем е от много години. И днес можем да говорим за резултатите от борбата. И днес те са ясни, абсолютни. Вярвам, че на първо място нямаме корумпиран президент. Напротив, той е лидерът на тази битка", каза Ермак.

❗️Not inviting Ukraine to NATO due to corruption is just an excuse to avoid it, says Yermak. The head of the Presidential Office also noted that Ukraine is actively fighting corruption, and it certainly didn’t appear only in 2019. pic.twitter.com/xnVng2s4GB