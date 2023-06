ЕС постигна първоначално съгласие по 11-ия пакет санкции срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази удовлетворение от решението. Това ще нанесе пореден удар по военната машина на президента Владимир Путин с допълнително затягане на ограниченията за износ, като бъдат взети на прицел организации, подкрепящи Кремъл, написа тя в Туитър. Новите санкции ще предотвратят възможността Русия да се домогне до стоки, обхванати от санкциите, допълва тя.

