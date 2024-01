ЕС с първа голяма стъпка да даде руски милиарди на Украйна

"Мисля, че мога да кажа, че имаме политическо споразумение", заяви Борел и добави, че се надява окончателно решение по въпроса да има преди следващата среща на външните министри на ЕС, която ще се проведе на 19 февруари.

Според кореспондента на Радио "Свободна Европа" Рикард Йозвяк, в сряда - 24 януари, се очаква посланиците на ниво ЕС да дадат одобрение. Става въпрос за следното - пазарните печалби от замразени руски активи да се отделят и дават на Украйна.

EU foreign policy chief Borrell says there is political agreement among 🇪🇺 member states to use proceeds from frozen 🇷🇺 assets. Should be green lighted by Eu ambassadors on Wed. first putting aside the proceeds into a separate account, then using them for 🇺🇦