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Ескалация във Франция: Снаряди по полицията в Париж и ранен в Тулуза (ВИДЕА)

24 октомври 2026, 19:27 часа 757 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Ескалация във Франция: Снаряди по полицията в Париж и ранен в Тулуза (ВИДЕА)

Водно оръдие и сълзотворен газ бяха използвани след като по полицията във Франция бяха хвърлени снаряди по време на разпръскването на шествието в Париж, съобщи Le Monde. „На този етап това е единствената точка на напрежение в Париж “, се казва още в изявлението. Според журналисти от Agence France-Presse, протестиращите са хвърляли снаряди и са освирквали полицията, която е отговорила със сълзотворен газ, на Porte de Vincennes, крайната точка на демонстрацията.

Ранен в Тулуза

Един човек е бил сериозно ранен в ръката по време на сблъсъци с полицията в края на съботната демонстрация в Тулуза, съобщиха от префектурата Горна Гарона пред Agence France-Presse (AFP). „По време на разпръскването на тълпа [в края на демонстрацията в квартал Арен, западно от центъра на града], един човек е бил прегледан от спешните служби за сериозно нараняване на ръката “, съобщиха от префектурата.

Мащабите на протеста

Близо 800 000 души маршируваха из Франция, „въпреки забраните за демонстрации, съобщиха синдикатите късно следобед, докато Министерството на вътрешните работи обяви 410 000 демонстранти в цялата страна.

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В Париж синдикатът преброи 250 000 демонстранти по улиците, докато Министерството на вътрешните работи съобщи за 110 000. По-рано полицейското управление също преброи 110 000 демонстранти в столицата. ОЩЕ: Месец на недоволството: Ще остане ли Европа същата след октомври 2026 г. (ВИДЕА)

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Париж Франция Тулуза снаряди протести водно оръдие
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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