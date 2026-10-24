Ескалация във Франция: Снаряди по полицията в Париж и ранен в Тулуза (ВИДЕА)

Водно оръдие и сълзотворен газ бяха използвани след като по полицията във Франция бяха хвърлени снаряди по време на разпръскването на шествието в Париж, съобщи Le Monde. „На този етап това е единствената точка на напрежение в Париж “, се казва още в изявлението. Според журналисти от Agence France-Presse, протестиращите са хвърляли снаряди и са освирквали полицията, която е отговорила със сълзотворен газ, на Porte de Vincennes, крайната точка на демонстрацията.
🔴🇫🇷‼️ ALERTE INFO - La situation se tend à Paris. ▶️ La police fait usage d'un canon à eau contre les manifestants. #24octobre https://t.co/qieYYd6Vky— ActuCenter (@ActuCenter) October 24, 2026
Paris 24 octobre. Premières tensions en marge de la manifestation. Utilisation du cannon à eau à porte de Vincennes https://t.co/dNoUVRXKsD— Arthur (@arthur_duterque) October 24, 2026
Ранен в Тулуза
Един човек е бил сериозно ранен в ръката по време на сблъсъци с полицията в края на съботната демонстрация в Тулуза, съобщиха от префектурата Горна Гарона пред Agence France-Presse (AFP). „По време на разпръскването на тълпа [в края на демонстрацията в квартал Арен, западно от центъра на града], един човек е бил прегледан от спешните служби за сериозно нараняване на ръката “, съобщиха от префектурата.
MANIF : Tensions en cours à Toulouse. Les forces de l'ordre tirent du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. #24octobre https://t.co/DBOx0Sw0fq— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 24, 2026
Мащабите на протеста
Близо 800 000 души маршируваха из Франция, „въпреки забраните за демонстрации, съобщиха синдикатите късно следобед, докато Министерството на вътрешните работи обяви 410 000 демонстранти в цялата страна.
В Париж синдикатът преброи 250 000 демонстранти по улиците, докато Министерството на вътрешните работи съобщи за 110 000. По-рано полицейското управление също преброи 110 000 демонстранти в столицата. ОЩЕ: Месец на недоволството: Ще остане ли Европа същата след октомври 2026 г. (ВИДЕА)