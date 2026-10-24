Месец на недоволството: Ще остане ли Европа същата след октомври 2026 г. (ВИДЕА)

Октомври 2026 г. ще бъде вписан в историята с едни от най-мащабните протести, започнали във Франция от името на учениците. С напредването на дните те прераснаха в безредици с много разбити магазини, коктейли Молотов и сълзотворен газ. Но най-вече - тези протести се прехвърлиха и в други държави на Европа, в които младите също надигнаха глас. Гърция, Албания, Испания, Португалия, Италия - срещу какво недоволстват европейците и къде има още планирани предстоящи протести.

"Огнището" Франция се разрасна: Европа гори от протести срещу цените, ниските заплати и образованието (ВИДЕО)

Франция запали искрата

Всичко започна с протести в лицея „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Кретей, предградие на Париж, на 21 септември. Учениците протестираха срещу недостатъчното финансиране, пренаселените класни стаи и недостига на учители. Учениците започнаха да блокират входовете на училищата и да бойкотират часовете. През следващите седмици протестите се разпространиха в цялата страна. Според Асошиейтед прес, над 266 000 души, включително ученици, студенти и учители, са участвали в протестите на 6 октомври 2026 г. Основното искане беше подобряване на финансирането и образователните условия. В средата на октомври към учениците се присъединиха профсъюзи, „жълтите жилетки“ и други недоволни френски граждани.

A 143-year-old French landmark is destroyed after rioters set it ablaze, causing its roof to collapse into the floors below. Local officials say two-thirds of the Limoges Town Hall is gone as violent anti-government agitators torched the building's exterior, in what the officials called a "catastrophe for heritage." The violence comes as more than half a million demonstrators took to the streets nationwide, over the soaring cost of living enter their fourth week across France. Authorities have reported roughly 400 arrests. And the unrest is spreading beyond Limoges. See which other government buildings rioters targeted: https://t.co/9nj3XP2exX — Fox News (@FoxNews) October 18, 2026

На 17 октомври между 550 000 и 800 000 души, според различни оценки, излязоха по улиците на френските градове. В Париж, Марсилия, Бордо и други градове избухнаха сблъсъци с полицията, съпроводени с палежи на автомобили, плячкосване на магазини и нападения срещу правителствени сгради. Един от най-шумните инциденти беше разрушаването на историческото кметство в Лимож. Неоренесансовата сграда, открита през 1883 г., беше подпалена от група протестиращи. Пожарът унищожи значителна част от конструкцията, а известната ѝ часовникова кула се срути. По същество проблемите в училищата бяха просто отправна точка за по-големи протести, предизвикани отчасти от икономически проблеми – предимно нарастващи ежедневни разходи, особено за гориво.

Гърция

На 22 октомври десетки хиляди студенти и ученици излязоха на улицата в Гърция. Те настояват за увеличено финансиране за образование, реформи и по-достъпни жилища. Лекари и учители се присъединяват към протестите. Учителите настояваха, наред с други неща, за увеличаване на държавното финансиране за образование до 5% от БВП, подобряване на инфраструктурата на сградите, увеличение на заплатите и възстановяване на 13-та и 14-та заплата, съоъбщи efsyn.gr. Министърът на образованието София Захараки заяви преди протестите, че чува исканията на студентите. Тя призна, че разходите за жилища оказват натиск върху гръцките домакинства и заяви, че са в ход проекти на стойност над 733 милиона евро (823 милиона долара) за нови студентски общежития и подобрения на съоръженията, допълни още Ройтерс.

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🇬🇷 Following France, Belgium, Albania, and Italy, Greece has been swept by mass protests Thousands of university students, schoolchildren, and teachers have taken to the streets of Athens, Thessaloniki, and other cities across the country. Their main demand is increased government funding for education. Protesters are also calling for higher teachers' salaries, school renovations, smaller class sizes, and affordable student housing. Around 10,000 people joined the demonstration in Athens. Primary school teachers have also gone on strike. — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026

Сърбия

Две години след трагичния инцидент в Нови Сад, където покривът на ЖП гарата се срути и погуби 16 души, масовите протести в Сърбия продължават. Още през 2024 г. хиляди граждани се озоваха на улиците, за да изразят почит към загиналите и да потърсят отговорност от правителството за случая. В центъра на протестните акции застанаха студентите, които организираха блокади на университети и улични демонстрации в различни градове. С течение на времето исканията се разшириха и започнаха да засягат управлението на президента Александър Вучич и функционирането на държавните институции. Днес, две години след началото на протестната вълна, студентите създадоха свое политическо движение. "Студентска листа" се превърна в реална политическа конкуренция на бившия президент Александър Вучич.

На 22 октомври около 150 000 души по оценка на независимата организация се събраха на площад „Славия“ в Белград в подкрепа на студентската изборна листа. Това беше кулминацията на кампания, в рамките на която студенти и техни поддръжници изминаха пеша стотици километри от различни части на страната, за да достигнат до столицата. Основното им послание е за борба с корупцията, прозрачност и промяна в управлението.

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Белгия

Училищните протести, които започнаха във Франция, се разпространиха и в Белгия. На 16 октомври 2026 г. в Лиеж тийнейджъри хвърляха камъни по витрините на магазините, подпалваха автобусни спирки и се стигна до сблъсъци с полицията. В Брюксел 13- и 14-годишни деца, облечени в черни суитчъри и маски, бяха сред демонстрантите. Полицията се опита да ги потуши с водни оръдия и сълзотворен газ. Междувременно самите ученици имат своите конкретни искания: ремонт на училищните сгради, намаляване на натовареността на учителите и край на съкращенията в бюджета за образование. „Повечето от нас са непълнолетни. Нямаме глас, така че единственият начин да бъдем чути е да излезем на улицата“, обяснява един от протестиращите. Полицията подозира, че провокатори са се присъединили към спонтанното движение. Междувременно белгийските власти се надпреварват да намерят 10 милиарда евро за намаляване на бюджетния дефицит.

По примера на Франция: Белгийски ученици се вдигнаха на протест (ВИДЕО)

🚨 Inspired by protests in France, Belgians take to the streets — clashes erupt with police in Brussels On October 9, unrest broke out in the Belgian capital. Masked protesters hurled objects and fireworks at police officers, with one demonstrator even throwing a road sign at security forces. Police responded with water cannons and tear gas. Belgium is experiencing a nationwide strike against planned budget cuts and the rising cost of living. The strike was organized by two major labor unions, disrupting public transport, schools, and air travel. Students inspired by protests in neighboring France have also joined the demonstrations. Dozens of people have been arrested in Belgian cities in recent days. Education reforms have fueled further anger, including plans to raise tuition fees from €835 to €1,194 for most students in Belgium's French-speaking Community. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Италия

Италия бе засегната от вълна от стачки заради покачващите се цени на горивата. В Неапол шофьори на камиони и фермери блокираха пътищата за достъп до търговското пристанище заради покачващите се цени на дизела. Протестите се разпространиха и в Сицилия, Калабрия, Пулия. Пътни и пристанищни блокади нарушиха доставките на храни. Супермаркети съобщават за недостиг на пресни продукти, докато фермерите се опасяват от големи загуби поради прекъсвания в прибирането на реколтата и транспортирането ѝ до крайните клиенти. Шофьорите на камиони искат по-ниски цени на горивата и по-високи тарифи за превоз на товари, уточнява беларуската опозиционна медия NEXTA.

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Министърът на транспорта Матео Салвини, който е известен с крайните си политически позиции, обеща да освободи замразени държавни субсидии и да проведе разговори със синдикатите. Междувременно вълненията продължиха и в Милано, в северната част на страната. Властите планират да разположат 500 войници в града и обмислят въвеждането на полицейски час, тъй като на 17 октомври вечерта там имаше палежи и вандализъм след протестите за по-добро и качествено образование.

Албания

Безредиците в страната се случват след месеци антиправителствени протести, предизвикани от спорен проект за развитие на курорт в защитена природна зона, свързана със семейството на американския президент Доналд Тръмп. Албанската полиция използва водни оръдия и сълзотворен газ на 18 октомври, отбелязвайки шестия ден от антиправителствените протести. Премиерът Еди Рама отново отхвърли исканията на демонстрантите за оставката му. От 13 октомври 2026 г. Тирана е разтърсена от масови протести, като протестиращите искат край на проблемите в университетите, намаляване на високите такси за обучение и мерки за борба с корупцията.

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38-годишната писателка и активистка Лура Елези заяви пред AFP, че участва в протестите „за по-добър живот, върховенство на закона и срещу престъпността и корупцията“. „Обичам страната си, но правителството не ни уважава – то ни предизвиква.“ „Всеки гражданин трябва да поеме отговорност за страната си, да се ангажира да я води напред, да я обича и да не унищожава собствената си нация“, каза тя.

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Protesters in Albania demand prime minister’s resignation and attempt to storm ministry Protests against Edi Rama’s government have spread from Tirana to Shkodër, Korçë and coastal cities. Demonstrators are demanding the prime minister’s resignation, lower tuition fees and action against corruption. In Tirana, protesters attempted to storm the Ministry of Education, set fire to rubbish bins and erected barricades. Police responded with water cannons and tear gas. According to the Health Ministry, 89 people required medical assistance, including 61 police officers. Police detained 65 people. Rama accused the opposition of orchestrating the violence and refused to resign. Mass protests in the country have been ongoing since late May. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Иберийска стачка

Няколко испански профсъюза вече обявиха национална стачка за 11 ноември. Португалските и испанските профсъюзи са в контакт относно евентуална „иберийска обща стачка“, заяви в четвъртък Унай Сордо, генерален секретар на CCOO (Comisiones Obreras), в интервю за предаването „Los Desayunos“ по RTVE и информационната агенция EFE. Според синдикалния лидер, португалските асоциации обмислят свикването на обща стачка за 11 ноември. Подобна стачка вече е насрочена за същия ден в Португалия, с участието, наред с други, на две от най-големите конфедерации в Испания – CCOO и UGT (Общ работнически съюз).

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По този начин синдикатите искат да придадат реална същност на идеята за „иберийска обща стачка“, обясни Унай Сордо. Той обаче подчерта, че всичко зависи от решението, взето от португалските профсъюзи. „Португалският народ ще реши дали в крайна сметка ще се обединим в паниберийска мобилизация, която също ще влезе в историята“, заяви генералният секретар на CCOO.

Общата стачка на 11 ноември в Испания беше свикана 18 дни преди предсрочните избори, обявени от премиера Педро Санчес, след като парламентът отхвърли предложения от кабинета пакет от мерки за справяне с жилищната криза. И двете страни наскоро станаха свидетели на множество протести в защита на правата на жилище и противопоставяне на нарастващите разходи за живот. Вдъхновени от протестното движение, избухнало в края на септември на Пуерта дел Сол, един от най-известните площади в испанската столица Мадрид, хиляди хора лагеруваха в продължение на няколко нощи в центровете на португалски градове като Порто и Лисабон. Исканията и в двата случая са едни и същи: протестиращите търсят достойни жилища на достъпни цени. Мнозина подчертават, че днес дори наличието на работа вече не гарантира възможността за наемане на апартамент в големите градове.

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🇪🇸 87-year-old Spanish woman dies two weeks after being evicted from the home where she had lived for more than 70 years Maricarmen Abascal had lived in the same apartment in Madrid’s Retiro district since the 1950s. On September 23, after several attempts to stop the eviction, she was removed from the building on a stretcher and taken to hospital. She never returned home. Her case sparked outrage across Spain and became a symbol of the country’s housing crisis. Protests were held in several cities, activists set up camp in Madrid’s Puerta del Sol, and calls grew for wider action over housing rights. An agreement was eventually reached that would have allowed Maricarmen to return to her apartment after leaving hospital. She died before she had the chance to go home. Spaniards have once again taken to the streets in protest. — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Португалия

На 23 октомври 20206 г. студентски активисти блокираха две училища в Лисабон. Те протестират срещу съкращенията в образованието и нарастващите военни разходи. Две училища в Лисабон – лицеят „Камоенс“ и художественото училище „Антонио Аройо“ – бяха блокирани от активисти от студентското движение „Край на изкопаемите горива“. Рано в петък сутринта те блокираха входовете на двете институции с вериги и катинари. Младите хора написаха в социалните мрежи, че искат да покажат, че вече не възнамеряват да „приемат правителството да "продава техния живот и бъдеще".

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„Правителствата намаляват разходите за образование, жилища и справедлив енергиен преход, който може да спре климатичната криза, за да инвестират в превъоръжаване и война“, заявяват те в една публикация. „Те отклоняват средства, необходими за осигуряване на нашето бъдеще по заповед на Тръмп и за обогатяване на приятелите си. Те осъждат нашето поколение да се жертва за собствените си печалби.“ Студентите искат образование, което ще им гарантира „добро бъдеще“ и възможността да „бъдат възрастни в безопасен свят, свободен от войни и постоянни катастрофи“, където „основните права се зачитат“. Отбелязвайки, че „хора излизат по улиците в цяла Европа“, студентите твърдят, че „студентското движение има потенциала да промени хода на историята“.

Германия

Инициативата „Gen Z regelt“ ще проведе протести на 31 октомври в 21 германски града, включително Берлин, Хамбург, Мюнхен, Кьолн, Франкфурт, Лайпциг и Дрезден. Организаторите твърдят, че протестите ще бъдат мирни. Участниците настояват за по-големи инвестиции в образованието, здравеопазването и опазването на климата. Те също така протестират срещу нарастващите разходи за живот, евентуалното повторно въвеждане на задължителна военна служба и съкращенията на разходите за младежи. Според германските медии десетки хиляди хора вече са се регистрирали за протеста. Германските власти оценяват рисковете и координират усилията си с Франция и Италия. Службите за сигурност наблюдават уебсайтове и платформи в социалните медии, където могат да се появят призиви за насилие. Министерството на вътрешните работи заяви, че радикални групи може да се опитат да използват протестите за размирици.

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