Европа не иска да зависи от благоволението на САЩ: Цената за нейния Starlink е солена, но си струва

Тези дни Украйна изпитва на свой гръб последствията от това, че SpaceX на Илон Мъск на практика е монополист по отношение на сателитния интернет. И последствията са изключително тежки, тъй като това отслабва отбраната й срещу агресора Русия. Става дума не само за значителни щети - ограниченията на скоростта, които Мъск наложи без предупреждение доведоха, например, до това, че украинските сили загубиха дронове на стойност около 1 милион долара, след като те просто паднаха - но и до загуба на човешки животи. Това е, което се случва, когато всичко е в ръцете на един монополист и зависиш от неговите капризи - за една нощ украинските дронове станаха неконтролируеми, а украинската армия бе сериозно затруднена да се отбранява. И това при положение, че Полша, например, е закупила и дарила на Украйна десетки терминала Starlink от началото на войната и покрива месечните такси на обща стойност дотук от десетки милиони евро. И не само тя.

Самоволното ограничаване на скоростта или блокирането на зони (както Мъск направи около Черно море, например, по време на украински атаки) е неизпълнение на договорните задължения и чист политически натиск. И оправданието на SpaceX в такива случаи, че потребителските им условия забраняват използването на цивилната мрежа Starlink за "директни военни нападателни действия", не може да мине за извинение след като и за военната версия Starshield се плащат вноски от европейските съюзници.

Но така или иначе всичко това показа защо е наложително Европа да има собствен спътников интернет, за да не бъде повече заложник на американското благоволение. Както посочва швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung, с този проблем сега се сблъска Украйна, но същото ще важи с пълна сила и за европейските армии, ако Европа бъде въвлечена във война с Русия.

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И точно затова макар цената на европейската алтернатива на Starlink - Iris 2 да скочи до внушителните 15,6 милиарда евро (в сравнение с предварително планираните 10,5 млрд. евро), това са "добре похарчени пари", пише изданието.

Още когато SpaceX затвори Starlink заради Крим през септември 2022 г., защото компанията не искаше да бъде обвинена в подкрепа на атаки срещу Русия, Европа трябваше да осъзнае спешната необходимост от действия, за да избегне зависимостта си от Мъск. Европа се забави още две години, преди да възложи на европейски консорциум от компании да създаде европейско сателитно съзвездие. По това време SpaceX вече разполагаше с 6000 спътника в Космоса.

Цената на Iris 2 нарастна след като на фона на войната в Украйна бе решено броят на сателитите да се увеличи от 290 на 348. Шестдесет и шест специално защитени спътника ще бъдат запазени изключително за кризисни ситуации - т.е. правителствената и военната им употреба ще бъде приоритетна пред търговските нужди.

"Важно е да се помни защо се строи Iris 2. Не е, за да се предложи най-евтината алтернатива на Starlink. Причината е, че Европа вече не иска да зависи от добрата воля на американските корпорации по време на криза, бедствие или война. Именно тази цел оправдава по-високите разходи", се посочва в статията.

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Но се отбелязва, че стартирането на Iris 2 ще е твърде късно за Украйна - той няма да заработи преди 2030 г.