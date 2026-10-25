Евтините китайски антибиотици настъпват: Последният европейски завод за пеницилин под заплаха

Последният европейски завод с пълен производствен цикъл за пеницилин, собственост на швейцарската „Сандоз“ в австрийския град Кундл, е изправен пред несигурно бъдеще заради конкуренцията на евтини китайски продукти и високите производствени разходи.

Компанията е поискала Европейската комисия да започне антидъмпингово разследване на вноса на активни вещества за антибиотика амоксицилин от Китай, съобщава Ройтерс.

Предприятието е единственото в Европа, което произвежда пеницилин от суровините до крайния продукт, включително необходимите активни фармацевтични съставки. Ако прекрати дейността си, Европа „ще бъде изцяло зависима“ от Китай, заяви ръководителката на обекта Щефани Йеднер.

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Предупреждението е отправено само 3 години след разширяване на производството с инвестиция от 200 млн. евро, включително 50 млн. евро публични средства. Други производители вече са обявили закриване на мощности или преместване на производството в Китай.

86% китайски ръст

По данни на Евростат делът на Китай във вноса на пеницилини и техни производни в ЕС, предимно под формата на активни фармацевтични съставки, е нараснал от 44% през 2019 г. до 86% през 2025 г. Европейският износ на същите продукти е намалял до около 1/5 от пиковите си равнища в началото на века.

Според „Сандоз“ до 90% от активните съставки за антибиотици в света се произвеждат извън Европа, основно в Китай или в Индия с използване на китайски химикали.

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В писмено изложение до британски парламентаристи по-рано тази година компанията определи производството в Кундл като търговски неустойчиво, ако правителствата не започнат да плащат повече за пеницилина. Тя предупреди, че концентрацията на производството създава стратегически риск, сходен със зависимостта от Китай при критичните минерали.

„Доставките на антибиотици биха могли да се превърнат в инструмент за икономически натиск или хибридна война, особено в периоди на дипломатическо напрежение“, посочва „Сандоз“ в изложението.

Тим Рюлиг, анализатор в Института на ЕС за изследване на сигурността, също смята, че пазарното влияние на Китай може да бъде използвано за защита на стратегическите му интереси, предаде БТА.

Американски служител в Китай, пожелал анонимност, заяви пред Ройтерс, че китайски представители са намеквали по време на срещи за възможно ограничаване на износа на активни фармацевтични съставки като ответна мярка при търговски конфликт.

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Китайското министерство на външните работи заяви, че икономическите и търговските различия с ЕС могат да бъдат решавани чрез диалог и консултации. Пекин подчерта, че се противопоставя на търговския протекционизъм. Държавният департамент на САЩ не е предоставил незабавен коментар.

Уязвимостта на доставките

Зависимостта от ограничен брой доставчици може да затрудни реакцията на Европа при пандемии или конфликти, посочи Бостян Чех, ръководител на бизнес развитието в словенската компания за фармацевтични изследвания „Лабена“ (Labena).

Едва след пандемията от КОВИД-19 европейските политици започнаха да разглеждат фармацевтичното производство като стратегически въпрос, заяви пред агенцията доцент Анна Михайлова, експерт по политики и заместник-декан по международно сътрудничество в Медицинския университет в Пловдив.

Уязвимостта на доставките стана видима през 2022 г., когато вълна от респираторни инфекции доведе до недостиг на амоксицилин в Европа. През следващата година Европейската комисия одобри помощ от 28,3 млн. евро за разширяването на завода в Кундл, с което производственият капацитет беше увеличен с 20 на сто.

Сред основните затруднения за европейското производство са енергийните разходи. Производството на пеницилин чрез ферментация изисква значителни количества енергия, а в обекта в Кундл работят над 2000 души.

Според данни на Международната агенция по енергетика през 2025 г. цените на електроенергията за енергоемките промишлени отрасли в ЕС са били средно с почти 50 на сто по-високи от тези в Китай.

По думите на Йеднер обектът в Кундл, който „Сандоз“ споделя с „Новартис“ (Novartis) и химическия концерн БАСФ (BASF), потребява толкова енергия, колкото близкият град Инсбрук с население над 130 000 души. Докато енергийните разходи се увеличават, цените на пеницилина в Европа остават непроменени или спадат.

„Сандоз“ твърди, че китайски производители предлагат в Европа активни съставки за амоксицилин под производствената им себестойност с помощта на държавни субсидии. През март компанията е подала жалба до Европейската комисия.

Според дружеството процедурите за обществени поръчки в европейските държави също допринасят за проблема, тъй като често дават предимство на най-ниската цена, вместо да насърчават разнообразяването на доставките.

Търговски експерти, европейски служители и специалисти по Китай очакват Комисията да започне антидъмпингово разследване, но срокът остава неясен заради натрупаните жалби. Евентуално разследване би могло да доведе до налагане на мита. Комисията е отказала коментар.

Пекин поддържа позицията, че държавната му подкрепа за промишлеността съответства на правилата на Световната търговска организация и че протекционистките мерки вредят на международните вериги за доставки.

Главният изпълнителен директор на „Сандоз“ Ричард Сейнър призова за промяна в ценообразуването, която да направи производството на жизненоважни лекарства икономически устойчиво.

„Намирам за обезпокоително, че в Швейцария продаваме опаковка антибиотици по-евтино от пакетче „Рикола“, а във Великобритания от един десерт „Марс“, заяви той.