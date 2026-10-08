Американски щат ще позволи на изкуствен интелект да изписва лекарства

Стартъп в здравеопазването, използващ изкуствен интелект, ще започне да изписва рецепти на пациенти в американския щат Юта без пряк човешки надзор. Това е първият път, когато щат позволява подобна технология да замени функцията на лекаря.

Ходът, ограничен до лекарства за акне, поставя основите на нова ера в здравеопазването, в която изкуственият интелект (ИИ) ще заеме по-голяма роля в рутинните медицински грижи. Той идва и месеци след като усилията на щата да разшири ролята на ИИ в здравеопазването чрез пилотната си програма предизвикаха критики и гняв сред лекарите.

Когато пациентите се регистрират за първи път в приложението на Nolla Health, те биват инструктирани да сканират лицето си. След това, вместо да бъдат прегледани от лекар, попълват медицинската си история и лична информация. Софтуерът с изкуствен интелект на Nolla Health анализира кожата им, идентифицира проблема с акнето, оценява омазняването на кожата и след това генерира оценка на състоянието, която варира между "чиста кожа" и "тежко акне".

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След комбиниране на генерирания от изкуствен интелект резултат с лична медицинска информация, приложението ще препоръча лекарства от списък с 8 одобрени лечения, които обикновено се назначават от специалист.

В Юта пилотният проект, насочен към приблизително между 5500 и 11 000 пациенти с акне в щата, които търсят дерматологична помощ годишно, ще позволи генерирани от изкуствен интелект рецепти да бъдат подавани директно до всяка аптека, заобикаляйки законите, които изискват лицензирани специалисти да предписват лекарства.

Източник: Freepik.com

Програмата

Програмата на Nolla Health ще работи на 3 етапа. Първите 100 рецепти на пациенти, генерирани от изкуствен интелект, ще бъдат прегледани от лекар, преди да бъдат изпратени до аптеките. Следващите 400 рецепти на пациенти ще бъдат изпратени до аптеките от изкуствен интелект и ще бъдат преглеждани ретроспективно от лекар всяка седмица. След това лекар ще преглежда поне 10% от общия брой издадени рецепти веднъж месечно.

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Базираният в Ню Йорк стартъп получи зелена светлина за пилотния си проект под ръководството на отдел на Министерството на търговията на Юта, който започна да оторизира компании да тестват продукти с изкуствен интелект при облекчени разпоредби. За Nolla Health това означава, че рецептите ще носят името на специалист, без реално да ги издава човек, заяви главният изпълнителен директор Луис Венус.

Според Венус рисковете, свързани с одобрените лекарства, предписани с изкуствен интелект, са ниски. Нежеланите реакции на осемте одобрени лекарства, някои от които вече се предлагат без рецепта, са ограничени до локално кожно дразнене или сухота. Програмата е ограничена и до медикаменти, които се прилагат върху кожата, а не до хапчета или хормонални терапии, които изискват по-строго наблюдение.

Ключова мотивация за Венус е да направи дерматологичните грижи по-достъпни за американците. Приложението струва около 5 долара на месец, като комбинираните лекарства се предлагат за около 50 долара на месец. Това е драстично по-ниска цена в сравнение със стандартното посещение при дерматолог, което може да струва между 150 и 300 долара, и би могло да помогне за намаляване на времето за чакане и неудобството от пътуването до лекарски кабинет, смята компанията.

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