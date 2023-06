F-16 идват по-рано в Украйна, преди 2024 година, смята украинският военен министър

Според Резников, напълно възможно е украинските пилоти, които ще бъдат обучавани да ползват марковия американски щурмови изтребител, да приключат с обучението си за 4 месеца, а не за минимум 6, както се очаква масово.

Има обаче нещо, което може да удължи процесът на получаване на F-16 - обучението на помощния персонал като инженери и механици. То може да е по-дълго от това на пилотите и вероятно ще е. Със сигурност и поддържащата инфраструктура за изтребителите, която трябва да се изгради, бави процесът и възможността много скоро F-16 да защитават украинското небе.

А че има кой да даде F-16 вече става все по-видимо - Дания например изяви такова желание. Скандинавската страна има 43 изтребителя F-16 на служба, но там тече процес на превъоръжаване с F-35.

Не само F-16: Ясен сигнал, че Украйна може да получи и други изтребители

"Ukraine will be able to get F-16 no earlier than 2024," minister of Defense Reznikov said.



The Minister of Defense does not agree with the public forecast that Ukrainian pilots will spend up to 6 months to master the F-16. He is sure that the pilots are able to manage it in 4… pic.twitter.com/oiTSuATp5n