Фон дер Лайен иска Закон за индустрията с нулева мрежа (ВИДЕО)

Фон дер Лайен обяснява, че законът ще се съсредоточи върху ключови технологии за преминаване към нетно нула, ускоряване на издаването на разрешителни и стимулиране на многонационални проекти.

"За да растат, нашите индустрии с нулево нетно потребление се нуждаят от правилната рамка. Трябва да е по-просто и по-предвидимо", аргументира предложението председателят на Европейската комисия.

To grow, our net-zero industries need the right framework. It has to be simpler and more predictable.



We will therefore propose a Net-Zero Industry Act.



It will focus on key technologies for the shift to net zero, speed up permitting and incentivise multi-country projects.