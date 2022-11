Франция предаде на Украйна мощна ракетна установка LRU

„Четвъртият брат от семейството на "Дългата ръка" пристигна в Украйна – LRU от Франция!", пише той. "Украинската армия стана още по-мощна, за да възпира и унищожава врага. Това е видим резултат от приятелството между президентите Володимир Зеленски и Еманюел Макрон. Благодарим на Себастиен Лекорн (министър на въоръжените сили на Франция - бел.ред.), на правителството и народа на Франция!", добавя той.

ОЩЕ: Подоляк: След 6 месеца ще съм в свободна Ялта (ВИДЕО)

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government&people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9