Словакия предаде 30 БМП на Украйна, в замяна ще получи танкове Leopard 2A4 от Германия

Прехвърлената техника е от т. нар. мобилизационни запаси на Словакия. Това са БМП-1, които вече не се използват от войските на страната.

Словакия трябва да получи първия танк през декември 2022 г., останалите се очакват догодина, съобщи Shephard Media. В същото време Leopard 2A4 за Словакия ще бъде модернизиран. Стойността на оборудването, което ще получи страната, е за над 100 милиона евро. Заедно с техниката ще пристигнат и резервни части, и ще бъдат обучени военнослужещи.

Glad to confirm that 30 #Slovak #BMP1 infantry fighting vehicles were donated to #Ukraine based on #ringtausch agreement with #Germany. Thanks Christine #Lambrecht for excellent coop.🇸🇰🤝🇩🇪 #SlavaUkraini @UKRinSR @SlovakiaMFA @oleksiireznikov @DefenceU @Slovakia_NATO 💛💙🇺🇦 pic.twitter.com/s0PCwvtUmJ