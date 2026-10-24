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Гняв срещу полицейския час: Протестите във Франция започнаха със сълзотворен газ (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 17:38 часа 456 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гняв срещу полицейския час: Протестите във Франция започнаха със сълзотворен газ (ВИДЕО)

Започнаха масовите протести във Франция. Десетки хиляди хора се събраха в Марсилия и Париж, като шествието във френската столица тръгна от Порт д'Итали към Порт дьо Венсен, предаде френският вестник Le Monde. Сълзотворен газ вече е използван Лил, Лимож и Клермон - Феран, пише още френското издание. Първото напрежение се появява във френския град Лил, където демонстрацията се прехвърля в централния площад, който е забранен за протести.

Десет минути по-късно, докато все по-нарастващата тълпа се изправя срещу полицията за борба с безредиците, скандирайки „Всички ченгета са копелета" и „Всички мразят полицията “, са изстреляни първите сълзотворни гранати.

 

"Полицейски час, за да ни накарат да млъкнем"

В Лимож първите гранати със сълзотворен газ са били изстреляни срещу шествие от няколко хиляди демонстранти, напредващи през центъра на града, въпреки втория префектурен указ, забраняващ събиранията, издаден по-рано следобед.

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Демонстрантите, предимно млади хора, настояват за правото на по-добро бъдеще и осъждат атаките срещу свободата на словото.

„Не бях тук миналата събота, но днес съм тук, защото трябва да бъдем чути и няма да спрем“, предупреди една млада жена, държейки плакат с надпис „Полицейски час, за да ни накарат да млъкнем “.

Гневът срещу полицията отеква във въздуха, прекъсван от скандирания „Всички мразят полицията".

В Клермон-Феран ситуацията също е станала напрегната. Протестиращите се опитвали да стигнат до центъра на града, където събиранията са забранени, но  властите са използвали сълзотворен газ. ОЩЕ: Франция на нокти: Очакват се мащабни протести и нови сблъсъци седмица след безредиците

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Париж Франция безредици протести сълзотворен газ ученически протести
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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