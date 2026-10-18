Руските държавни телевизионни канали отделиха по-малко от две минути ефирно време за атаката срещу Санкт Петербург и Ленинградска област. Това обобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA и прилага видеокадри като доказателство - Още: Украйна съсипа Санкт Петербург и Москва: Гори петролен терминал, удар по най-голямата социална мрежа и хаос по летищата (ВИДЕО)

St. Petersburg burning, seen from a plane. https://t.co/sBHP4NpiA5 — WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2026

Всички руски държавни телевизии, които отдавна станаха пропаганден придатък на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, предоставиха ограничено отразяване на нощната атака срещу Санкт Петербург и Ленинградска област, която беше една от най-големите от началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна. "Първи канал" излъчи видеоклип с обща продължителност приблизително 30 секунди. НТВ излъчи два клипа с обща продължителност малко над 40 секунди. Междувременно, "Русия 24" излъчи видеоклип с продължителност 1 минута и 47 секунди:

Уникално: Кадрите от атаката, публикувани от "Русия 24", запазиха логото на украинския мониторингов канал Exilenova+. Междувременно в Санкт Петербург и Ленинградска област са в сила ограничения за публикуване на снимки и видеоклипове на удари с дронове, операции на противовъздушната отбрана и техните последици.

Освен това не всички телевизионни канали надеждно съобщиха за засегнатите цели, ограничавайки се до официална информация от губернатора на Санкт Петербург Александър Беглов. А той заяви в две публикации в официалния си канал в Телеграм, че избухнал пожар на петролния терминал в Санкт Петербург, изброи и щети по 12 жилищни сгради, 1 загинал и 5 хоспирализирани. Какво още обаче и то много повече стана - НАУЧЕТЕ: Путин руши, Санкт Петербург гори: Зеленски подпали мечта на Тръмп за руски газ в Европа (ВИДЕА)

The moment of last night's strike on the St. Petersburg oil depot. https://t.co/4Iy9xDufZW — WarTranslated (@wartranslated) October 18, 2026