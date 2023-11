Границата между Украйна и Полша е задръстена с хиляди камиони: Каква е цената на блокадата? (ВИДЕО)

Още: Украйна: На границата с Полша се образуват опашки от камиони

Граничните пунктове "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Руска-Гребное" са затворени и в двете посоки, а "Краковец-Корчева" е затворен само за влизане в Украйна.

Блокадата, започнала по обяд на 6 ноември, до момента е блокирала около 20 000 превозни средства на границата, които не могат да стигнат до местоназначението си. Данните са на украинското министерство на инфраструктурата, цитирано от "Европейска правда".

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA - към момента около 3000 камиона са блокирани в посока Ягодин, Корчева към Краковец и Рава-Руска.

Collapse on the Polish-Ukrainian border: about 3,000 trucks are blocked in the direction of Jahodyn, Korczowa-Krakovets and Rava-Ruska. pic.twitter.com/q3HnkgZ8Lk