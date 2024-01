Ил-76 се разби в Белгород: Има взрив, дали не е свален? (ВИДЕО)

Самолетът се е разбил в Корочански район на Белгородска област. Моментът на катастрофата е запечатан на видео - от кадрите може да се съди, че машината буквално се взривява при удара със земята. Възможно е още във въздуха самолетът да е претърпял сериозни щети. В официалния телеграм канал на губернатора на областта Владислав Гладков засега има единствено съобщение за "произшествие" и уточнение, че допълнително ще има подробности. Руският телеграм канал "112" първоначално написа, че на борда на самолета е имало 63 души - моментално обаче поправи информацията с ВИДЕО и обяви, че е имало 75 души (заедно с екипажа), а източници от украинския генщаб коментират пред "Украинская правда", че машината е превозвала ракети С-300: Твърдение на руското военно министерство: На борда на падналия Ил-76 е имало 65-ма украински военнопленници (СНИМКИ)

The moment the plane crashed was caught on video. It seems the plane already occurred severe damage before going down to the ground. https://t.co/XE4r9dJ3Ff pic.twitter.com/op4RNR4m4R