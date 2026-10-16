Исторически прецедент: Франция предаде на Украйна всички обещани лицензи за производство на ракети и бомби

Днес, 16 октомври, бе финализирано пълното предаване на целия пакет с производствени лицензи, документация и технически спецификации на украинските власти, с което Франция й прехвърля всички обещани до момента лицензи за производството на ракети Aster 30, крилати ракети SCALP и авиобомби Hammer.

Така Украйна ще може да локализира производството на трите ключови оръжейни системи:

Зенитните ракети с голям обсег Aster 30 за зенитно-ракетните комплекси SAMP/T (френско-италианския аналог на американските Patriot);

Крилатите ракети с голям обсег SCALP-EG (френския аналог на британските Storm Shadow), използвани за прецизни удари по логистика и командни пунктове в дълбокия тил;

Управляемите авиобомби AASM Hammer - за изтребители МиГ-29, Су-27, както и F-16 / Mirage 2000.

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Локалното производство ще позволи на Украйна самостоятелно да поддържа боекомплекта за противовъздушната си отбрана, без да зависи изцяло от претоварените производствени линии в Европа.

Това е исторически прецедент, тъй като Франция по принцип е изключително протекционистична по отношение на своята отбранителна индустрия и експортира готова продукция, но изключително рядко предоставя пълни лицензи за местно производство на чужди държави.

Първоначално в Украйна ще се извършва сглобяване от готови френски машинокомплекти (CKD/SKD), след което постепенно ще се увеличава делът на украинските компоненти (двигатели, корпуси, електроника). Поради постоянния риск от руски ракетни атаки, производствените мощности ще бъдат разположени в защитени подземни съоръжения или разпръснати в различни региони на страната.

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