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Италиански министър: Украйна никога няма да спечели войната - но победа не значи Зеленски да влезе в Москва с украинското знаме (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 16:16 часа 3373 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Италиански министър: Украйна никога няма да спечели войната - но победа не значи Зеленски да влезе в Москва с украинското знаме (ВИДЕО)

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че "Украйна никога няма да успее да спечели войната", подпалена от Русия през февруари 2022 г. Той обаче не го каза, защото Рим не подкрепя Киев - напротив, просто смята, че победата за украинците не означава влизане в Москва и разгром над Руската федерация. "Моята цел е да гарантирам оцеляването на Украйна и да сложа край на войната. Защото когато някой в Италия каза: „Украйна ще спечели войната“, някои хора си помислиха, че Украйна иска да победи Русия. Не. Че Зеленски на практика ще влезе в Москва с украинското знаме. Не, не", заяви той.

"За Украйна победата означава Русия да си тръгне, да спре да хвърля бомби и Украйна отново да стане страна, свободна да живее и да има бъдеще. Това е победата за Украйна, която всички ние бихме искали", категоричен е италианският военен министър.

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"Напълно добре знаем, че нашето обществено мнение, повлияно и от чужбина, в по-голямата си част е против предоставянето на помощ за Украйна. Трудно е да се обясни, че трябва да се помогне на една нация да окаже съпротива и че това не означава да си против мира. И най-вече, не можеш да се поддадеш на общественото мнение, когато смяташ, че то е погрешно", каза Крозето в интервю за BBC.

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"По-голямата част от общественото мнение е против предоставянето на помощ на Украйна. Но ние вече сме доставили 12 пакета с хуманитарна помощ и до края на годината вероятно ще успеем да доставим още един", допълни той.

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"В руския манталитет съществува идеята за нападение с цел окупация"

"Налице е стремеж да се възстанови това, което Русия беше преди разпадането на Съветския съюз. Именно защото Русия не е велика сила и не приема да не бъде такава, да не е на едно ниво със Съединените щати или Китай. Тъй като глобалната конкуренция в момента се води единствено между Съединените щати и Китай, Русия би искала да бъде третата страна на масата за преговори", смята той.

Но, по думите му, не трябва да се забравя, че "Русия нападна Украйна, нападна Крим, Грузия, а ако искаме да се върнем още по-назад във времето – и Афганистан. Така че в руския манталитет съществува идеята за нападение с цел окупация".

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"По-голямата част от руския бюджет отива за инвестиции във въоръжение или във въоръжените сили. Те ще достигнат 1,5 милиона военнослужещи. Така че, ако войната приключи утре, какво би направил Путин с 1,5 милиона войници? Самият той би се сблъскал с вътрешни проблеми, ако спре войната утре сутринта. И това ми създава впечатлението, тъй като той продължава да ускорява темпото, че не би искал да спре в Украйна. Това е повод за тревога за Европа, особено за източноевропейските държави, които са най-близо до Русия. И ето защо ние, като Европа и НАТО, се подготвяме", каза италианският министър.

"Използвах термините „добро“ и „зло“, защото когато една държава преминава границата на друга държава с танкове, бомбардира болници, бомбардира училища, убива цивилни, бомбардира електроцентрали и прави това вече четири години, мога само да го нарека „зло“", категоричен е Крозето.

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Той разкритикува стоплените отношения между Тръмп и Путин, включително с дизеловата сделка и вдигането на санкции на САЩ срещу Русия. Според него американският президент има един основен опонент в света - Китай, и всичко друго за Щатите е разсейване. По думите му, ако отбранителният съюз на НАТО се разпадна, за САЩ няма да има чак такова голямо значение, но за Европа ще настъпи истински проблем.

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Димитър Радев
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