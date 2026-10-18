Италиански министър: Украйна никога няма да спечели войната - но победа не значи Зеленски да влезе в Москва с украинското знаме (ВИДЕО)

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето заяви, че "Украйна никога няма да успее да спечели войната", подпалена от Русия през февруари 2022 г. Той обаче не го каза, защото Рим не подкрепя Киев - напротив, просто смята, че победата за украинците не означава влизане в Москва и разгром над Руската федерация. "Моята цел е да гарантирам оцеляването на Украйна и да сложа край на войната. Защото когато някой в Италия каза: „Украйна ще спечели войната“, някои хора си помислиха, че Украйна иска да победи Русия. Не. Че Зеленски на практика ще влезе в Москва с украинското знаме. Не, не", заяви той.
"За Украйна победата означава Русия да си тръгне, да спре да хвърля бомби и Украйна отново да стане страна, свободна да живее и да има бъдеще. Това е победата за Украйна, която всички ние бихме искали", категоричен е италианският военен министър.
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Ukraine: Ukraine will never be able to win the war. My objective is to ensure Ukraine survives and to bring the war to an end. Because when someone in Italy said, "Ukraine will win the war," some people thought that Ukraine wanted to defeat Russia. No. That Zelensky would practically enter Moscow with the Ukrainian flag. No, no. For Ukraine, victory means that Russia leaves, stops dropping bombs, and Ukraine once again becomes a country free to live and free to have a future. That is the victory for Ukraine that we would all like.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Още: Il Foglio: Дмитрий Медведев поръчал убийството на италианския военен министър
"Напълно добре знаем, че нашето обществено мнение, повлияно и от чужбина, в по-голямата си част е против предоставянето на помощ за Украйна. Трудно е да се обясни, че трябва да се помогне на една нация да окаже съпротива и че това не означава да си против мира. И най-вече, не можеш да се поддадеш на общественото мнение, когато смяташ, че то е погрешно", каза Крозето в интервю за BBC.
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Ukraine: We know perfectly well that our public opinion, also influenced from abroad, is mostly opposed to aid to Ukraine. It is difficult to explain that you must help a nation resist, and that helping it resist does not mean being against peace. Above all, you cannot give in to public opinion when you believe public opinion is wrong.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
"По-голямата част от общественото мнение е против предоставянето на помощ на Украйна. Но ние вече сме доставили 12 пакета с хуманитарна помощ и до края на годината вероятно ще успеем да доставим още един", допълни той.
Още: Зеленски: САЩ подновиха обмена на разузнавателна информация с Украйна
"В руския манталитет съществува идеята за нападение с цел окупация"
"Налице е стремеж да се възстанови това, което Русия беше преди разпадането на Съветския съюз. Именно защото Русия не е велика сила и не приема да не бъде такава, да не е на едно ниво със Съединените щати или Китай. Тъй като глобалната конкуренция в момента се води единствено между Съединените щати и Китай, Русия би искала да бъде третата страна на масата за преговори", смята той.
Но, по думите му, не трябва да се забравя, че "Русия нападна Украйна, нападна Крим, Грузия, а ако искаме да се върнем още по-назад във времето – и Афганистан. Така че в руския манталитет съществува идеята за нападение с цел окупация".
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Russia: Russia attacked Ukraine, it attacked Crimea, Georgia, if we want to go further back, Afghanistan. So in the Russian mentality, there is the idea of attacking in order to occupy. https://t.co/qy153rzoRL— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Още: Путин руши, Санкт Петербург гори: Зеленски подпали мечта на Тръмп за руски газ в Европа (ВИДЕА)
"По-голямата част от руския бюджет отива за инвестиции във въоръжение или във въоръжените сили. Те ще достигнат 1,5 милиона военнослужещи. Така че, ако войната приключи утре, какво би направил Путин с 1,5 милиона войници? Самият той би се сблъскал с вътрешни проблеми, ако спре войната утре сутринта. И това ми създава впечатлението, тъй като той продължава да ускорява темпото, че не би искал да спре в Украйна. Това е повод за тревога за Европа, особено за източноевропейските държави, които са най-близо до Русия. И ето защо ние, като Европа и НАТО, се подготвяме", каза италианският министър.
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Russia: Most of the Russian budget goes toward investments in weapons or the military. They will reach 1.5 million military personnel. So if the war ended tomorrow, what would Putin do with 1.5 million soldiers? He himself would face internal problems if he stopped the war tomorrow morning. And this gives me the impression, since he continues to accelerate, that he would not want to stop in Ukraine. This is Europe's concern, especially the concern of the Eastern European countries closest to Russia. And that is why, as Europe and NATO, we are preparing.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
"Използвах термините „добро“ и „зло“, защото когато една държава преминава границата на друга държава с танкове, бомбардира болници, бомбардира училища, убива цивилни, бомбардира електроцентрали и прави това вече четири години, мога само да го нарека „зло“", категоричен е Крозето.
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on Russia: I used the terms good and evil because when a state crosses another state's border with tanks, bombs hospitals, bombs schools, kills civilians, bombs power plants, and has been doing so for four years, I can only call it evil. https://t.co/gC1esYEaCr— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Още: И Италия се превърна в бойно поле: Протести заради скъпотията и от ученици (ВИДЕО)
Той разкритикува стоплените отношения между Тръмп и Путин, включително с дизеловата сделка и вдигането на санкции на САЩ срещу Русия. Според него американският президент има един основен опонент в света - Китай, и всичко друго за Щатите е разсейване. По думите му, ако отбранителният съюз на НАТО се разпадна, за САЩ няма да има чак такова голямо значение, но за Европа ще настъпи истински проблем.
Italy's Defense Minister Guido Crosetto on NATO: NATO was created to be a defensive alliance. It was created to defend every member country, even the smallest, in the event of an attack. If it does not do that, the alliance collapses. If the alliance collapses, for the United States it is not a problem. For Europe, it is a problem.— Clash Report (@clashreport) October 18, 2026
Още: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ОБЗОР - ВИДЕО)