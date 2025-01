Изгоря камбанарията на историческа сграда в Париж (ВИДЕО)

В ранните сутрешни часове на понеделник, 27 януари, пожар обхвана кметството на 12-и район на френската столица Париж, без да причини жертви. Има обаче сериозни щети по камбанарията на сградата от 19-и век. Лоран Нуньес от парижката полиция заяви, че пожарът е избухнал в 3:20 ч. местно време на покрива на сградата. Около 150 пожарникари са се борили с пламъците и огънят е бил потушен сутринта.

Той предупреди, че съществува „риск от срутване“ на горната част на камбанарията. Около сградата е създадена зона за сигурност.

Разследването ще се стреми да установи причините за пожара, допълниха още от парижката полиция, цитирани от Associated Press. В момента тече работа по оценка на степента на увреждане на камбанарията и дали тя представлява риск за безопасността. Вероятно това ще отнеме няколко дни, предава Thelocal.fr.

Кметът на столицата Ан Идалго похвали „изключителната намеса“ на противопожарната служба и заяви, че „всички обществени услуги за жителите са запазени и ще бъдат предоставяни в кметството на 11-и район“.

