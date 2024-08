Жозеп Борел: Офанзивата в Курска област е тежък удар срещу Путин

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел нарече днес украинската офанзива в Курска област "тежък удар" срещу руския президент Владимир Путин, съобщи той в социалната мрежа Х.

Ръководителят на европейската дипломация се обяви също така за премахване на териториалните ограничения при използване на западни оръжия от страна на Украйна, предаде ДПА.

Някои страни, доставили оръжията, настояват те да се използват само на украинска територия, отбелязва БТА.

"Офанзивата на Украйна в Курска област е тежък удар срещу наратива на руския президент Путин", написа Борел в "Екс", като добави: "Премахването на ограниченията за използване на военна мощ срещу участващата в агресията срещу Украйна руска армия, в съответствие с международното право, би имало няколко важни ефекта", включително засилване на украинската самозащита, спасяване на човешки живот и напредък в усилията за мир.

"ЕС подкрепя изцяло борбата на Украйна срещу руската агресия", подчерта Борел.

Ukraine’s Kursk offensive is a severe blow to Russian President Putin’s narrative.



Lifting restrictions on the use of capabilities vs the Russian military involved in aggression against Ukraine, in accordance with international law, would have several important effects:



1/3