Кадиров вкара Кремъл в неприятности: Киев за идеята да се използват военнопленниците като жив щит

След като чеченският лидер Рамзан Кадиров публикува вчера видеа от среща с украински военнопленници, които унижава и заплашва да ги сложи по покривите като жив щит, за да пазят от атаките с дронове (в едно от видеата чеченецът предлага на военнопленник да му даде оръжие да се застреля), не закъсня и реакцията от страна на Украйна.

От проекта "Искам да живея" на украинското разузнаване, призоваващо руските военни да се предават, за да запазят живота си, декларираха, че изявленията на Кадиров са поставили натясно Кремъл. Те показват истинското отношение към военнопленниците, което три години вече Москва се опитва да скрие. Ще ви сложим по покривите заради атаките: Кадиров на среща с украински военнопленници (ВИДЕО)

"От първите дни на войната руската страна с пяна на уста отрича нечовешкото отношение към украинските военнопленници и нарушаването на Женевските конвенции. Тя се опитва с всички сили да скрие това, като държи украинците практически в изолация, не допуска при тях международните наблюдатели и ги показва само в "излъскани" пропагандни видеоклипове. И тук на арената излиза Рамзан Кадиров и с един замах зачерква всички предишни старания", пишат от проекта.

"Първо той публикува видео с много патос с украински военнопленници, които, както изглежда, са били специално докарани в Грозни от различни места за снимките в бутафорен "лагер за военнопленници". Украинците бяха показно облечени в нови, чисти дрехи и ги строиха, за да посрещнат делегацията начело с Кадиров, който им се подиграваше и ги унижаваше." От чеченския батальон опровергаха Кадиров: В Чечения няма украински военнопленници

"След това Рамзан Ахматович, придружен от 12 пленници, излезе пред журналисти, където на живо продължи да се подиграва на онези, които не можеха да му отговорят: "По-добре да беше умрял там вместо да попаднеш в плен, ако си такъв воин. Сега ще ти дам пистолет, ще се застреляш ли? Да умреш като герой?", обърна се той към един от украинците", отбелязват от "Искам да живея".

"Интересно сега как z-пропагандистите и придворните рупори на Путин ще "извинят" чеченския крал и ще отрекат насилието над украинската армия?", се казва в прессъобщението.

Ramzan Kadyrov allegedly talked to one of the captured AFU soldiers being held in the republic and suggested that he shoot himself instead of remaining in captivity. Images of the dialog are published by RT.



