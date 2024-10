От чеченския батальон опровергаха Кадиров: В Чечения няма украински военнопленници

Бившият говорител на чеченския батальон "Шейх Мансур", който се бие на страната на Украйна на фронта, Ислам Белокиев, опроверга заявлението на Рамзан Кадиров, че в Чечения има украински военнопленници.

Припомняме, че Кадиров се закани, че заради атаката с дрон срещу университета на спецсилите "Путин" в Чечения ще си изпатят украинските военнопленници. Кадиров за атаката с дрон: Ще им покажем такова възмездие, каквото не са и сънували (ВИДЕО)

Satellite images of the aftermath of an attack on a special forces university in Chechnya's Gudermes have emerged



Kadyrov said that the drone attack had killed Ukrainian POWs allegedly held there, but did not provide any confirmation. Earlier he said there was no one in the… pic.twitter.com/GZn4AXh9Vw