Кая Калас се срещна с папата, заради войната в Украйна (СНИМКА)

Заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас се срещна с папа Франциск. Двамата са обсъдили войната на Русия в Украйна и необходимостта от справедлив и траен мир, който да гарантира бъдещето на Украйна. За срещата научаваме от публикация в официалния акаунт на Калас в платформата Х (бивш Twitter). "Благодарих също на Негово светейшество за силното му лидерство в защитата на най-уязвимите и защитата на човешкото достойнство", написа още Калас.

I was honoured to meet His Holiness @Pontifex Francis



We discussed Russia’s war in Ukraine and the need for a just and lasting peace that ensures Ukraine’s future.



I also thanked His Holiness for his strong leadership in protecting the most vulnerable & defending human dignity. pic.twitter.com/9JyAo67beI