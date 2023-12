Какво е да се биеш на фронта в Украйна: Авдеевка и Бахмут (ВИДЕО)

В десетминутен филм, рисуващ какво е да се биеш за защитата на Авдеевка и Украйна, Игор показва и разказва много. Един от важните акценти – поведението и мотивацията на руснаците.

Още: Путин наредил да се превземе Авдеевка до Нова година

По думите на украинския командир, руските войници повече се страхуват от своите, а не от украинците. Ако отстъпим, ще ни разстрелят – напред, при вас, поне имаме някакъв шанс, обобщава Игор. Той добавя и друго – че в руската армия цари фанатизъм и сляпа вяра по отношение на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Какво е да си на фронта в Авдеевка – вижте:

Powerful interview with Ihor, the Battalion commander of the Presidential Brigade where he recounts the early days of the Avdiivka battle, talks about the enemy, and his own motivation to keep going. They go through enormous pressure to stop the enemy in his tracks. pic.twitter.com/ifHoTJ7ugR