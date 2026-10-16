Картофи, лук, зеле и т.н.: В руско село получаваш само срещу подпис, глад в руски регион

Жителите на руското село Тура, в Евенкия, което има население от приблизително 4300 души, се редят на опашка за хранителни стоки от ранна сутрин. Магазин в административния център на Евенкийския окръг (населението му е приблизително 13 000 души) продава пет вида хранителни стоки на специални цени: картофи, лук, зеле, мляко и яйца. Жителите се опасяват, че седемте тона храна, доставена по въздух, няма да са достатъчни за всички. Прекъсванията в доставките започнаха през август поради ниското ниво на основната транспортна връзка за селото - реката до него.

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Местният депутат Алексей Ботулу съобщава, че стоките се продават лично и изискват подпис - не е възможно да се получат хранителни стоки за друг член на семейството. В местни чатове се разпространиха слухове, че магазинът уж събира списъци с клиенти. Собственикът на магазина обаче заяви, че хранителните стоки ще се продават на принципа "първи дошъл, първи обслужен" - 3 кг картофи, дузина яйца, до 2 кг лук, не повече от една глава зеле и кутия мляко на човек, според местните жители. В резултат на това жителите на Тура започнаха да се събират рано сутринта пред магазина, въпреки че той отваря едва в 17:00 часа. Руски милиционери са на място, за да предотвратят безредици, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Освен в Тура, недостиг на храна се наблюдава в целия Илимпийски район. Местен жител отбеляза, че в Кислокан (село с около 120 души), където живее семейството му, доставки на храна са извършвани само веднъж от август насам и той не може да изпрати пакет, защото "няма дизел".

Прекъсванията на доставките до Евенкия започнаха поради снижаването на нивото на река Нижня Тунгуска, което прави доставките по вода невъзможни. Няма път от Красноярск до Тура. Достъпът е възможен само когато реките замръзнат, по така наречения зимен път. От август местният областен център Тура е без зеленчуци, плодове, мляко и яйца, а брашното изчезва от рафтовете.

Губернаторът на Евенкия Андрей Гаюлски обяви, че в Тура и Илимпийската група селища в Евенкийския район е обявено положение на повишена готовност. Регионалната прокуратура добави, че е започнато разследване. "Агенцията за развитие на северните територии и подкрепа на коренните малцинства в региона отговаря за организирането и координирането на северните доставки. На нея е възложена тази задача. Ръководителят на Евенкийски окръг многократно се е свързвал с агенцията - трябвало е да се създаде централизирана система за доставка на хранителни продукти по въздух и да се реши въпросът за субсидиите за разходи. Въпросът е обсъждан и лично с ръководителя на агенцията на работна среща в Тура в началото на септември", отбеляза прокуратурата.

Властите организираха допълнителни полети, но те бяха забавени с няколко дни поради лошо време. В крайна сметка в Тура бяха доставени 7 тона хранителни продукти, а са планирани още два полета. Освен недостига, жителите се оплакват от рязко увеличение на цените – с 343%. Например, морковите струват 1200 рубли за килограм, картофите 1400, ябълките до 1000, бутилка вода до 400, а млякото 550-595 рубли.

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