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Зеленски предупреди: Идва глад. Украйна рискува да изпусне почти 30 млрд. долара (ВИДЕО)

12 октомври 2026, 14:02 часа 1343 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски предупреди: Идва глад. Украйна рискува да изпусне почти 30 млрд. долара (ВИДЕО)

"До 2-3 месеца всеки ще говори за криза в селскостопанския сектор, защото ще има недостиг на храна за африкански държави, за държави от Азия, от Близкия изток. Защото ние изнасяме милиони тонове храна за тези пазари, а сега морето е затворено. САЩ не чувстват това, но въпросът не е само в горивата". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на Варшавския форум за сигурност – ОЩЕ: "Путин не чете Truth Social": Зеленски и Туск разсипаха Тръмп на форум на НАТО (ВИДЕО)

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза на традиционния си обеден брифинг, че Кремъл засега няма какво да каже за обявеното поредно енергийно примирие от американския президент Доналд Тръмп.

Думите на Зеленски обаче допълват думи на украинския финансов министър Серхий Марченко пред Върховната рада (украинския парламент). Марченко каза, че Украйна засега пропуска да получи цели 29,5 млрд. долара заради неизпълнени все още поети обещания за различни реформи. Това са ангажименти по линия на Механизма за Украйна на ЕС, т.нар. План за Украйна – на първо място реформи що се отнася до борбата с корупцията и върховенството на закона (например устойчив механизъм, гарантиращ независим избор на главен прокурор), независими директорски бордове на държавните предприятия и икономически реформи, намаляващи бюрокрацията, въвеждане на стандарти на ЕС в различни икономически сектори. Въпросните десетки милиарди са под риск, но все още има време до края на годината да бъдат утвърдени достатъчно от реформите – от това зависи оцеляването на Украйна, по думите на Марченко - Още: Милиарди евро за Украйна без Орбан да може да попречи: Зависи от Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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