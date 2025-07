Кейт Мидълтън затръшна вратата под носа на принц Хари и сложи край на шанс за помирение

Докато принц Хари и Меган Маркъл доминират в новинарските емисии със съобщенията за усилия за помирение с крал Чарлз III, Кейт Мидълтън и принц Уилям са се отърсили от емоционалната тежест на прекъснатите си отношения със Съсекс. Близките на Кейт казват, че тя споделя същата гледна точка, като поддържа строги граници, за да защити психическото и физическото си благополучие след лечението на рака.

Снимка: Getty Images

"Гневът е преминал в безразличие. Просто изобщо не го споменава. Преди това семейните неща заемаха много място в главата ѝ. Това бяха много близки отношения и тя беше много разстроена. Но тя вече изобщо не позволява това да я засяга. Това е промяна. Тъжно е, но това е много по-здравословно място за нея", казва кралски вътрешен източник пред "The Times".

На фона на мимолетния "взрив" от медийни публикации заради намигването на Еманюел Макрон към Кейт, темата за Хари все пак остава по-интересна за "разследване".

Снимка: Getty Images

За да намерят това усещане за спокойствие, Кейт и Уилям избират дискретна почивка далеч от светлините на прожекторите. Заедно с трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, както и родителите на Кейт - Карол и Майк Мидълтън, семейството се измъкна на гръцкия остров Кефалония.

Това, което започна като тихо лятно бягство за принца и принцесата на Уелс, се превърна в тема за разговор в цяла Европа.

Репортажи от Кефалония потвърдиха пред медиите, че те са кацнали на йонийския остров с частен самолет, преди да бъдат ескортирани до пристанището при строги мерки за сигурност. Но това, което наистина привлича вниманието, е корабът, който ги очаква: Операта, мегаяхта на стойност 450 млн. долара, собственост на Абдула бин Зайед, министър на външните работи на Обединените арабски емирства.

