Войната в Украйна:

Колосални пламъци в небето и руско признание за атака там, където е най-голямата руска рафинерия (ВИДЕО)

24 октомври 2026, 17:37 часа 993 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Колосални пламъци в небето и руско признание за атака там, където е най-голямата руска рафинерия (ВИДЕО)

"Силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната продължават да отблъскват атаката на вражеските дронове. Безпилотните летателни апарати вече са достигнали северния индустриален център. На място са аварийни служби. Моля, запазете спокойствие. Съобщете за всякакви подозрителни ситуации на 112". Това е последното засега съобщение в официалния канал в Телеграм на Виталий Хоценко, губернатор на Омска област. То идва на фона на доста видеокадри от взривове огромни пожари в Омск, предполагаемо е подпален минимум Омския каучуков завод. Разстоянието от Украйна е над 2500 километра - Още: Гори руски химически завод в Толяти, удар по подстанция спря тока в окупирания Крим (ВИДЕО)

Украинският мониторингов телеграм канал Exilenova+ вече геолокализира кадри, които показват, че точно каучуковият завод е ударен. АД "Омск Каучук", част от групата компании "Титан", е специализирана в производството на синтетични каучуци, фенол, ацетон и други химически продукти. Капацитетът на предприятието е около 2000 тона продукти на ден. В производството на каучукови изделия се използват синтетични полимери, а в твърдото ракетно гориво – специални полимерни свързващи вещества. Ракетните двигатели с твърдо гориво са част от ракетите на комплексите "Искандер-М" (балистичен), "Топол-М" и "Ярс":

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Отделно явно е ударена и складова база на втория най-голям руски онлайн търговец Ozon. Той е разположен на улица "Айвазовски" в логистичния парк "Солнечен". Складовият комплекс е с площ от около 107 000 м² и е способен едновременно да пласира почти 30 милиона продуктови единици. Според компанията, съоръжението може да обработва над 600 000 поръчки на ден. Инвестициите на Ozon в оборудването и ИТ инфраструктурата на съоръжението са над 4 милиарда рубли:

Северният индустриален център е най-големият промишлен регион в Съветския район на Омск. Там са разположени големи петролно преработвателни и петролно-химически предприятия - например Омската рафинерия, която е собственост на "Газпром нефт" и е най-голямата в Руската федерация, с годишен обем на преработка от 21-22 млн. тона суров петрол. Тази рафинерия обезпечава окоо 10% от рафинирането на петрол в Русия.

По-рано украинският генщаб съобщи, че е имало успешен украински въздушен удар и по руското военно летище в Ейск. Руски Z-канали като "Воевода Вещает" вече се оплакват, че е ударен пак руски военен самолет Су-24, имало отломки от ракета Storm Shadow. "Воевода Вещает" добавя и, че са загинали заместник-началника на Центъра за демонстрация на авиационна техника Олег Ерофеев и старши пилот, инспектор по безопасност на полетите на Центъра за демонстрация на авиационна техника Владимир Кочетов. Не е ясно обаче за кой точно случай говори Z-каналът - ОЩЕ: Украйна попиля с ракети важен за руската военна индустрия завод (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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