Командирът на Руския доброволчески корпус обобщи какво е свършено в Белгородска област (ВИДЕО)

Обобщението на казаното беше публикувано в официалния телеграм канал на другата "доброволческа" формация - Легион "Свободна Русия".

"Нашата борба продължава: операцията в района на Грайворон (ГКПП-то, през което бойците нахлуха в Белгородска област) беше успешна и нейните цели бяха постигнати. Врагът е победен, част позорно избягала; заловихме голямо количество техника и взехме пленници. Ние няма да предадем идеята за Свободна Русия, надеждата на руснаците, ние ще върнем истината и справедливостта в Русия. Пак ще дойдем. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва - чакайте ни".

Според написаното в официалното съобщение, руската армия бомбардирала мирни руски жители, докато бойците на "освободителните формирования" минавали през техните населени места. "Въоръжените сили на РФ са деморализирани и неподготвени. Те практически не оказаха съпротива, въпреки огромното числено превъзходство", добавят двете формации.

"Общите загуби за операцията възлизат на 2 души убити и 10 ранени", казват именуващите се като доброволчески формации. Руското военно министерство съобщи за 70 убити: Справи ли се Русия със "саботьорите" край Белгород? (ВИДЕО)

Руският доброволчески корпус показа и пленен руски БТР, а руският пропаганден канал Readovka публикува видео как руски военни кореспонденти биват обстрелвани в Грайворон:

The captured BTR-82A by the Russian Volunteer Corps on Ukrainian soil. An APC with an estimated worth of $1.4 million. pic.twitter.com/ndXOY2Ecjx

* Според един от сътрудниците на разследващата медия Bellingcat руските доброволци (Руския доброволчески корпус) са водени от Денис Капустин, по прякор Никитин. Той е известен крайнодесен руснак, който има връзки с украинските крайнодесни формации, включително "Азов". Капустин е със забрана да влиза в Шенгенското пространство от 2019 година насам и има спекулации, че според германското разузнаване той има тесни връзки с руските спецслужби, което му създава репутация на наемник. А White Rex е името на негов моден бранд, като абревиатурата отговаря на White Heterosexual Reactionary Xenophobe - Никитин е известен като ММА боец.

Когато е на 17 години, Никитин отива да живее в Кьолн със семейството си. Счита се, че там се радикализира в неонацистики идеали и там "прави име" като хулиган от футболните среди. Пред The Guardian той казва следното: "Ако убиваме по 1 мигрант на ден, това са 365 мигранти годишно".

The commander of the Russian Volunteer Corps 'White Rex' answered the questions of Ukrainian journalists and spoke about the raid of Russian volunteers on the territory of the Russian Federation, as well as about the successes and losses of the corps. pic.twitter.com/zJo6WhlYTj