Справи ли се Русия със "саботьорите" край Белгород? (ВИДЕО)

Губернаторът на Белгородска област: По-голямата част от населението избяга (ВИДЕО)

Вчера бе съобщено, че жителите на 9 населени места в Белгородска област са били преселени заради атаката, извършена от Руския доброволчески корпус и Легион "Свобода на Русия". Днес губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков обяви в профила си в Телеграм, че обявеният вчера „антитерористичен режим“ се отменя. Той обяви, че има загинал цивилен в село Козинка, а 13 души са пострадали.

Бивш офицер от ФСБ е сред руските доброволци, атакували Белгородска област (СНИМКИ)

Въпреки тези съобщения, руски информационни източници пишат, че "украинските саботьори" са завзели още две селца в Белгородска област. Нещо повече – от Руския доброволчески корпус и Легион „Свобода за Русия“ публикуваха видеа, ва които се вижда как се придвижват с БТР близо до граничния пункт Грайворон.

More footage from additional Russian Volunteer Corps forces near the Grayvoron border checkpoint. pic.twitter.com/i8HZUv74q9