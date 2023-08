Комедия: Руснаците, спрели товарен кораб в Черно море, говорят английски като двойкаджии (ВИДЕО)

Един от войниците крещи на развален английски да се спре двигателят и екипажът да запази спокойствие.

"Защо не спряхте двигателя?", пита пак той с неправилен израз, явно обвинявайки екипажа, че не е реагирал на предупрежденията на руснаците.

В крайна сметка те правят проверка на документите и пожелават приятен ден на хората на кораба "Сукру Окан".

Russians published footage of the raid on the Sukru Okan ship that was stopped in the Black Sea on its way to Izmail. As I understand, the crew of the ship first told the occupiers to go where Moskva went and only stopped after the Russians fired shots?



