"Крадат бъдещето ни“: Грета Тунберг се присъединява към протеста на френските ученици

Шведската активистка Грета Тунберг се присъедини към френските ученици, настояващи за по-добри условия на обучение, в навечерието на нови демонстрации в цялата страна. 23-годишната активистка, станала известна още като тийнейджърка с ученическите си стачки с искане за действия срещу климатичните промени, се присъедини към ученици, протестиращи пред училище – един от центровете на движението, в най-голямото предградие на столицата Сен Дени.

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Тунберг пристигна в гимназията „Пол Елюар“ в момент, когато адвокати в тоги образуваха жива верига, за да защитят учениците след многобройни твърдения за полицейско насилие.

„Младите хора не са включени в дискусията. Крадат бъдещето ни“, заяви Тунберг пред АФП.

Протестиращите, подкрепяни от синдикатите и крайнолявата опозиционна партия „Непокорна Франция“ (France Insoumise), предвиждаше шествие в Париж по обяд, както и подобни прояви в други градове.

„Не ни чуват, затова ние отиваме при тях“, написа студентският съюз в публикация в социалната мрежа X.

Повече от 70 000 души излязоха по улиците миналия четвъртък в рамките на поредната мащабна проява на движението, започнало в края на септември.

Френските власти се надяваха, че протестите ще започнат да затихват преди началото на ваканцията.