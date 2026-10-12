Нова вълна от протести готвят френските ученици

Френските гимназисти започват нов етап от кампанията си за подобряване на условията, надявайки се да запазят набраната инерция чрез нова вълна от демонстрации. Новите протести, насрочени за 13 октомври, може да се окажат повратен момент в протестното движение, започнало в средата на септември, което правителството се надява вече да затихва, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. На 9 октомври правителството отбеляза рязък спад в броя на блокадите и протестните събирания пред френските лицеи, където учениците – повечето на възраст между 15 и 18 години – завършват средното си образование. Още: Френското правителство тушира ученическите протести с обещание за нови 3000 учители

Повече от 96% от тях са отворили врати на 9 октомври, съобщи Министерството на образованието. Властите имат още по-голямо основание да се надяват на край на ученическите протести, тъй като активисти в интернет призоваха за демонстрации на 17 октомври срещу поскъпването на живота. За администрацията на президента Еманюел Макрон това връща тревожните спомени за стихийното протестно движение на “жълтите жилетки“. Протестите им, започнали през 2018 г. заради планираното увеличение на данъка върху горивата, прераснаха в масови демонстрации и сблъсъци между полицията и протестиращите, които разклатиха президентската власт по време на първия мандат на Макрон. Още: Неприятен рекорд: Лоши новини за рейтинга на Макрон