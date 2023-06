Къде изчезна Пригожин? Денонощие на мълчание породи съмнения дали изобщо е жив (ВИДЕО)

Той беше видян да напуска областния военен щаб в Ростов на Дон в събота вечерта. В този смисъл се породиха съмнения относно това дали изобщо още е жив и дали е достигнал Беларус - такава бе постигнатата договорка между бившия готвач на Путин и президента на бившата съветска република Александър Лукашенко за край на опита за метеж.

Коментар до неделя следобед не дойде и от беларуските власти, които да обяснят какво следва. На този етап само руският президент направи своя първи коментар след оттеглянето на "Вагнер" - ето как продължава войната.

Припомняме, че късно в събота вечерта тежко въоръжените руски наемници се изтеглиха от южния руски град, след като спряха настъплението си към Москва съгласно сделката, сложила край на кризата.

Според самото споразумение бойците от групировката "Вагнер" ще се върнат в базите си срещу гаранции за сигурност, а техният лидер Евгений Пригожин ще се премести в Беларус.

Профилите на Евгений Пригожин в социалните мрежи са необичайно тихи от вчера вечерта.

#Wagner mercenaries continue to leave the territory of the #Voronezh region. pic.twitter.com/kAHwkY0OsH