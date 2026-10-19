Латвия с призив към ЕС: Спрете визите за руснаците, иначе ще има още саботажи

"За бога, не пускайте руснаци в Европа!". Това каза латвийският премиер Андрис Кулбергс по адрес на страните-членки в ЕС в интервю за Financial Times. Той заяви, че Латвия се сблъсква с хибридни заплахи ежедневно и очаква най-големия приток на мигранти, опитващи се да преминат границите ѝ тази година за последните пет години.

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"Всяка държава трябва да заеме твърда позиция по този въпрос. Това са мерки за предотвратяване на хибридни заплахи... И ние продължаваме да издаваме визи, просто защото това печели пари за някои държави? Всяка държава трябва да бъде стриктна по този въпрос. Това е превантивна мярка", подчерта премиерът.

Кулбергс отбеляза също, че без по-строг граничен контрол, атаките с "Новичок" могат да се повторят в Европа - най-известната такава е случаят "Скрипал" - ОЩЕ: Светът през 2018 година: Случаят "Скрипал"

Financial Times отбеляза, че Франция, Италия и Испания традиционно са сред страните, издаващи най-голям брой шенгенски визи на руски граждани. Според Европейската комисия тези визи представляват над 70% от над 600 000 визи, издадени на руснаци през 2025 година.

През септември 2022 година Европейският съвет суспендира споразумението за облекчаване на визовия режим с Русия. По това време визовата такса се увеличи от 35 евро на 80 евро, стандартното време за обработка се увеличи от 10 на 15 дни, а изискванията за документи и издаването на многократни визи бяха затегнати. През ноември 2025 година Европейската комисия ограничи издаването на нови многократни шенгенски визи на руски граждани. Изключения бяха направени за определени категории роднини на руски граждани, пребиваващи в ЕС, и за работници в транспортния сектор. Ограниченията влязоха в сила на 8 ноември. През юни 2026 година Европейската комисия обяви, че не подготвя пълна забрана на туристическите визи за руснаци.

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