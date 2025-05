Руската делегация, водена от помощника на президента Владимир Медински, е готова да представи на Украйна меморандума за мир на Москва на 2 юни в Истанбул. Това заяви в изявление министърът на външните работи Сергей Лавров. По думите му, документът съдържа „начин за преодоляване на коренните причини за кризата“. С това понятие Кремъл оправдава нахлуването си в Украйна през 2022 година.

