Руски данни: Украйна подпали покрива на най-големия руски барутен завод

Тамбовският барутен завод, най-големият руски производител на барут за леки стрелкови оръжия и артилерийски боеприпаси, е бил атакуван от дронове тази нощ. Атаката е завършила с успех - подпален е покривът на складовата сграда на предприятието, работниците са били евакуирани. Това съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, като базира информацията на данни от свои източници от руското министерство на извънредните ситуации.

Руското военно министерство съобщи за 1 свален дрон в Тамбовска област тази нощ в сутрешната си сводка.

Преди това заводът е бил атакуван през януари тази година, през юли 2024 г. и през ноември 2023 г.

Основната дейност на Тамбовския барутен завод е производството на взривни вещества. Предприятието произвежда повече от 200 вида продукти, включително пироксилинови прахове за леки стрелкови оръжия, ръчни гранати и гранатомети, артилерийски и минометни боеприпаси. Той е част от руската държавна корпорация "Ростех", обобщава ASTRA.

Междувременно, украинското подразделение "Сянка" успяха да организират удари с дронове на фронта, използвайки разузнавателен безпилотен апарат "Акула" за корекция на прицела.

В резултат на разузнаването и операцията бяха унищожени руска ракетна система "Бук", както и УАЗ-ка с руски войници. Руска ракетна система "Тор" понесе щети след приятелски огън:

Ukrainian forces have successfully targeted multiple enemy air defenses in a single operation.



Reconnaissance by the Shadow unit’s "Shark" drone identified two Buk systems, a Tor system, and a mobile group. One Buk was destroyed by a loitering munition from the 14th Separate UAV… pic.twitter.com/fGKce58NWw