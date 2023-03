Лондон: "Вагнер" губи войници - трябва да помилва и освободи хиляди затворници

Осъдените бяха вербувани от контролираната от Пригожин частна армия, за да се включат във войната в Украйна с обещанието да бъдат помилвани и освободени, ако оцелеят половин година на фронта.

Приблизително половината от общия брой осъдени са били убити или ранени, пише Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

ОЩЕ: Украинското командване: "Вагнер" са почти унищожени, историята приключва

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 March 2023.



