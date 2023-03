Пригожин не спира да бие тревога за Бахмут, Си Дзинпин не угоди на Путин (ВИДЕО)

Руските сили отчаяно опитват да променят хода на събитията на фронта в Украйна предвид доста оценки, че вече настъпва кулминацията на т.нар. тяхна зимна офанзива. Това личи от данни от различни информационни източници – включително изявления на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и Игор Гиркин, бившия силов министър на ДНР, осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17. И двамата говорят доста критично и с нотка на тревога как се развива ситуацията при Бахмут, като Пригожин продължава вече добре разработена от него и информационната му машина линия на поведение как руското военно министерство не оказва необходимата подкрепа на частната му армия за превземането на Бахмут, а Гиркин прави интересна съпоставка между Бахмут и Сталинград – подробности за вижте по-долу в текста.

Reconnaissance in battle of Russian positions near Bakhmut. Soldiers of the 1st mechanized battalion of the 3rd assault brigade move close to the Russian positions and conduct a short battle. The capture of positions was not planned. pic.twitter.com/EVyWsHTbDR — Paul Jawin (@PaulJawin) March 20, 2023

(КАРТА) Изглежда, с интензивен натиск и опит да бъде обкръжена Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк, се цели да бъде пробито и статуквото в Бахмут – с отвличане на повече украински сили в тази посока, коментира в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). От около две седмици руснаците атакуват бясно там и сега има данни от сутрешната сводка на украинския щаб, че е отбита атака при село Бердичи. То се намира в непосредствена близост на запад от Краснохоривка (9 километра северно от Авдеевка) и Степово (на около километър на запад от Краснохоривка). Съобщението за отбита атака толкова на северозапад подсказва, че руснаците атакуват с всички сили, за да пробият и да опитат да поставят основата на обкръжаване на Авдеевка. Няма сигурни данни какво точно се случва при тези позиции – и руските източници, и украинските говорят за свирепи боеве, с думи за "напредък" от руска страна и "удържане" от украинска, което подсказва, че все още нищо не е решено окончателно. От юг на Авдеевка продължава натискът при Водяне и Северно, където украинският щаб казва, че позицията е удържана и през изминалото денонощие. Пред АФП обаче кметът на Авдеевка Виталий Барабаш коментира, че руснаците са усилили обстрела с ракети (С-300, Х-59, Х-101, Х-555) и се извършват все повече атаки с авиация. А ISW добавя, че няма видимо прехвърляне на нови руски части при Авдеевка и изказва предположение, че руският натиск там може и бързо да намалее, особено при по-големи очаквани загуби предвид атаките на отдавна силно укрепени украински позиции.

Another attack by Russian tanks was stopped by the 53rd brigade near Vodyane, Donetsk region. pic.twitter.com/vE4ZWKlMOS — Paul Jawin (@PaulJawin) March 20, 2023

(КАРТА) Същевременно при Бахмут новините не са изобщо добри за руснаците. Според телеграм канала "Бахмутски демон" те събират сили за последна отчаяна атака, с която да пробият през Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и така да овладеят път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, с което ефективно да могат да настъпят на север и да бъде завършено обкръжаването на Бахмут. Само че изрично за пореден ден Ивановско е посочено от украинците като позиция, която е удържана, а в дневния си обзор известният руски телеграм канал "Рибар" говори как за контрола на пътя "тече ожесточен бой". Нещо повече – има данни, че буферната зона там е разширена след серия от украински контраатаки, а основният бой в южната част на Бахмут е при гробището на града. "Бахмутски демон" дава оценка, че всичко за града ще се реши в следващите 2 седмици:

Next to the graveyard - there is no better place to die.https://t.co/BxRtlLIrOf pic.twitter.com/G8rJUFCVye — Vitaly (@M0nstas) March 20, 2023

В този ред на мисли Евгений Пригожин публикува в един от официалните си канали в Телеграм писмо до руския военен министър Сергей Шойгу. В писмото Пригожин твърди, че ЧВК Вагнер овладели 70% от Бахмут (такива видео и снимкови геолокализирани кадри няма – напротив, за момента ситуацията буквално е 50/50, като река Бахмутка дели украинските и руските сили в Бахмут), но и изразява опасение, че съвсем скоро украинците ще контраатакуват и ще "отрежат" войниците на ЧВК Вагнер от основните руски сили в при Бахмут. Вземете мерки, за да няма негативни последици "за специалната военна операция", настоява Пригожин, адресирайки Шойгу. В подкрепа на думите му, че няма особен руски пробив и от север е обзорът на руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo), който говори как била пробита украинската отбрана при Григоровка (11-12 километра северозападно от Бахмут), обаче веднага казва и как имало руски обстрели по украинските позиции в Орехово-Васильовка (до Григоровка), Васюковка и Северно, като за Северно украинците изрично казват, че е удържана през изминалото денонощие позиция – т.е. като цяло украинската отбранителна линия откъм Богдановка и на северозапад бива удържана.

Location: north of Bohdanivka (Богданівка), Donetsk Oblast at 48.631639, 37.909418

Supposed HIMARS strike on Russian infantry by Ukrainian Skala battalion.

Supposed HIMARS strike on Russian infantry by Ukrainian Skala battalion. Rocket for 0.48s visible but 2 duplicate frames. pic.twitter.com/GrJYm2Cpz3 — blinzka (@blinzka) March 19, 2023

Същевременно, лидерът на хартия на партия "Единна Русия" Сергей Миронов (партията е на издирвания за военни престъпления от Хага руски диктатор Владимир Путин) публично защити въвеждане на законодателство за частни военни компании като "Вагнер", което ще позволи на руското военно министерство да наложи по-стриктен контрол върху дейността им. Това е явен знак за опитите Пригожин да бъде обуздан.

От своя страна, Игор Гиркин, който отдавна е "ярка звезда" в руското военно телеграм пространство, говори как Бахмут се превръща в Сталинград, но този път с обратен за Русия знак. При Сталинград изтощихме германските войски и контраатакувахме в подходящия момент, сега украинската тактика е такава – а сега руското командване вървяло по стъпките на тогавашните си германски колеги, което щяло да има още по-лоши последствия в геополитическо отношение.

GeoConfirmed UKR.

"Ukrainian unit on a 'combat patrol' in Bakhmut."

Именно в геополитическо отношение, ISW коментира визитата на китайския президент Си Дзинпин в Москва и как китайският лидер не върви по очертаната от руския си колега Владимир Путин линия. Докато издирваният за военни престъпления в Украйна от Хага Путин говори как Русия и Китай ще изграждат мултинационален свят, но ще са основна линия на противопоставяне на Запада, Си подсилва ролята само на Китай като медиатор в един мултиполярен бъдещ свят тоест без непременно пълно противопоставяне на Запада, коментират експертите от ISW. И добавят, че след като за Си основен акцент е именно медиаторството, това е отстъпление от обещаното през февруари, 2022 година "партньорство без граници" с Путинова Русия.

За разлика от Бахмут и Авдеевка, при Угледар (Въгледар, Вухледар) остава по-тихо – с вяли опити на руснаците да заемат по-добри позиции във вилната зона на юг от града. Какво им се случва заради това, вижте в долното видео:

I just received this video from my contacts at the 72nd brigade, working around Vuhledar. It shows you how important drones are. And how valuable your donation could be if we can provide them with equipment for a full reconnaisance company. pic.twitter.com/YZBTQLw3eB — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 20, 2023

(КАРТА) В направлението към Купянск има известно активизиране на руснаците – те твърдят, че спрели украински части при Хряниковка (14 километра североизточно от Купянск) и че има руски напредък в тази посока.

Ukrainian border guards destroyed the stronghold of the Russian platoon along with ammunition. Kupiansk direction. pic.twitter.com/54x86VceGB — Paul Jawin (@PaulJawin) March 20, 2023

В Луганска област няма нищо впечатляващо – при Новоселовка и Стелмаховка, важни за удържането на Сватово, руснаците променят леко тактическите позиции, но без това като цяло да се отразява на общата картина. А при Кремена, най-важните точки Диброва (5 километра югозападно от Кремена) и Билохоривка (10 километра) си остават все така украински позиции. Площанка (17 километра северозападно от Кремена) и Макеевка (22 километра северозападно от Кремена) също са арена на руски натиск, с минимални промени на позициите в руска полза.

