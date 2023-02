Мащабна стачка затвори десетки хиляди училища във Великобритания (ВИДЕО)

Според наблюдатели, това е най-голямата стачка на учители, държавни служители, здравни работници, машинисти, шофьори на автобуси и работници от всички сектори от десетилетие насам. Хиляди хора напуснаха работните си места и тръгнаха на марш по улиците на столицата Лондон със скандирания и плакати. Някои от тях водеха и децата си.

Самият Сунак казва, че децата заслужават да бъдат в училище, докато учителите в Англия и Уелс участват в първата национална стачка от 2016 г. насам. Учителите стачкуват и в две части на Шотландия - Клакмананшър и Абърдийн. Очаква се над 23 000 училища да бъдат засегнати от протеста. Това прави около 85 на сто от учебните заведения в страната.

The largest strike in a decade is taking place in #London



Protesters demand higher wages amid rising prices in the country. According to media reports, up to 500,000 people may take part in the strike. pic.twitter.com/H8NnMksQuZ